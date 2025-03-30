Страх перед космосом живить теорії змови: що так лякає людство за межами Землі

На Землі є безліч внутрішніх проблем, проте людство ще більше стривожене загрозами, що здатні прилетіти згори, — як-от астероїди "вбивці міст". Учені вважають, що всі ці страхи живлять теорії змов.

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Про це пише Science Alert.

Однією з останніх загроз, що нависли над людством, є астероїд 2024 YR4, який може стати "вбивцею міст", якщо він потрапить у густонаселену область нашої планети в перші роки наступного десятиліття. Імовірність цієї катастрофи сьогодні становить приблизно 0,001%. Однак торік, одразу після відкриття астероїда, був короткий момент, під час якого вчені припускали, що ймовірність прямого потрапляння могла перевищити поріг в 1%.

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У результаті людству необхідно турбуватися не тільки про планетарний захист, якщо ми не хочемо повторити долю динозаврів. Утім, є безліч інших речей, які можуть нас убити, зокрема зміна клімату і війни. Однак космос усе ще залишається одним із найбільших страхів людства: у довгостроковій перспективі Землю вразить щось велике, якщо люди не зможуть це перенаправити.

Відповідальність за підготовку лежить на людстві, однак підготовка також несе в собі ризики. На думку професора політології в Університеті Джонса Гопкінса в США Деніела Д'юні, основна небезпека полягає в тому, що технології, які використовуються для планетарної борони, можуть не тільки відвести астероїди від Землі, а й також можуть використовуватися як інструмент у військовому конфлікті.

Вирішення цієї дилеми, на думку професора Д'юні, полягає в тому, щоб повернути назад, регулювати та відмовитися від більшої частини нашої людської діяльності в космосі на кілька століть вперед. Він також стверджує, що космічна експансія відбулася занадто рано, а тому людству варто повернути цей процес назад, поки ми не будемо готові. Проте він вважає, що нам все ще може знадобитися якась форма планетарної оборони, але її можна обмежити. Утім, відкласти освоєння космосу на століття — малоймовірний варіант.

Дослідники зазначають, що страх перед космосом зростав разом із космічними програмами. Занепокоєння з приводу ударів астероїдів і надмірної мілітаризації переростає в глибші страхи перед космосом як невідомим. Однак вони також переростають у занепокоєння про саморуйнівний бік людства. У результаті страхи з приводу помилкових дій людини та загрози згори зливаються воєдино.

Експерти стверджують, що це можна простежити в сучасних страхах, викликаних технологіями, таких як уфологія. Деякі затяті прихильники НЛО стурбовані не тільки ворожими відвідувачами, а й таємною співпрацею вчених на Землі або цілою змовою з метою приховати правду від громадськості.

Без віри в змову з метою приховування доказів уся ідея розвалюється. Але без віри в те, що в космосі приховано те, чого насправді варто боятися, не існує нічого, що могло б бути змовою. Страх перед космосом є необхідною частиною цієї картини. Обґрунтування такого страху змінюється і не обмежується астероїдами, інопланетянами, метеорами та неконтрольованим військовим конфліктом. Існує навіть теорія, що віруси приходять із космосу.

На думку наукового співробітника з філософії етики Тоні Міллігана з Королівського коледжу, страхи перед космосом також можуть використовуватися для критики влади. Наприклад, сьогодні вони можуть використовуватися для теорій змов та історій про багатих космічних туристів і ще багатших колонізаторів Марса.

Раніше Фокус писав про те, що ізольовані в Антарктиді вчені просять негайно повернути їх додому.