Юпітер жбурляє в Землю гори: величезний астероїд-вбивця навідається до Землі

Дослідники кажуть, що резонансний астероїд 887 Алінда може становити серйозну загрозу для планети. Його розмір дасть змогу запустити масове вимирання під час зіткнення з планетою.

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Останні дані свідчать про те, що астероїд 2024 YR4 не впаде на Землю в грудні 2032 року, але це не означає, що про загрози з космосу можна не турбуватися, пише New York Post.

Цього року 19 лютого астероїд YR4, діаметр якого становить від 39 до 90 метрів, мав 3,1% ймовірності зіткнення із Землею. Але через тиждень спостережень, таку ймовірність знизили до 0,0017%, що фактично зробило космічний камінь безпечним для нашої планети. Але незвичайна орбіта 2024 YR4 говорить про те, що катастрофа цілком може статися під час його наступного прольоту.

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Річ у тім, що цей астероїд належить до класу резонансних астероїдів, які повертаються до Землі кожні кілька років. Їхня орбіта, що коливається, зумовлена гравітаційним тяжінням Юпітера, яке з часом змінює орбіту космічних каменів.

Наступний проліт 2024 YR4 очікується 2032 року, а після цього космічний камінь навідається до Землі 2052 року.

Також учені не виключають, що під час своєї подорожі через космос астероїд може змінити свою орбіту і його візити до Землі стануть менш частими.

Інший же резонансний астероїд під назвою 887 Алінда може нести більшу загрозу, ніж 2024 YR4, який цього року налякав наукову спільноту. Проблема в тому, що 887 Алінда істотно більший за 2024 YR4, якого прозвали "вбивцею-міст". Астероїд 887 Алінда має діаметр близько 4 км і може стерти з лиця землі не просто місто, а запустити масове вимирання.

Поки що цей величезний космічний камінь не перебуває на шляху Землі, але його траєкторія також перебуває під впливом Юпітера.

"Обидва об'єкти — 887 Alinda і 2024 YR4 — здійснюють три оберти навколо Сонця, поки масивний Юпітер робить лише один оберт. Оскільки один оберт по орбіті Юпітера займає 12 років, астероїдам знадобиться чотири роки, щоб повернутися на ті ж траєкторії у 2028 році. Ці особливі види астероїдів небезпечні, оскільки вони регулярно повертаються", — кажуть автори дослідження.

Інший гігантський астероїд, названий Апофіс, пройде повз Землю 2029 року, що також створює потенційну загрозу планетарній безпеці.

Нагадаємо, 26 березня повз Землю пролетів астероїд 2014 TN17, його позначили як потенційно небезпечний, хоча він і підійшов до планети на 13 далі, ніж розташований Місяць.