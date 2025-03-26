До Землі летить космічна "Велика піраміда": великий астероїд підлетить так близько вперше за 100 років

Астероїд 2014 TN17, розміром з єгипетську піраміду, підлетить до Землі вже сьогодні. Його швидкість у 60 разів перевищує швидкість звуку, а діаметр становить 164 метри.

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Сьогодні, 26 березня, до Землі досить близько підійде астероїд, розміри якого можна порівняти з єгипетськими пірамідами, пише DailyMail.

За даними вчених, астероїд під назвою 2014 TN17 наблизиться до нашої планети на відстань 0,03404 астрономічних одиниць. Це буде найближчий проліт астероїда за останні 100 років. Діаметр астероїда становить близько 164 метрів, що перевищує висоту Великої піраміди в Гізі.

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Астероїд пронесеться повз Землю на приголомшливій швидкості в 77 248 км/год, що приблизно в 60 разів вище за швидкість звуку.

Попри те, що NASA класифікувало астероїд, як "потенційно небезпечний", він не становить ризику для планети. Річ у тім, що NASA включає до цього списку космічні камені, які наближаються до Землі на певну відстань. Зокрема, астероїд визнається "потенційно небезпечним", якщо він підлітає до Землі на відстань 0,05 астрономічних одиниць, а його діаметр перевищує 140 метрів.

Астероїд 2014 TN17 підпадає під обидві ці категорії. Гіпотетично, якщо цей камінь зіткнеться з планетою, він зможе стерти з лиця землі місто, але астероїд буде занадто маленьким для того, щоб знищити планету.

"2014 TN17 досить великий, щоб гіпотетично зрівняти з землею велике місто, але немає абсолютно ніякого ризику, що це дійсно станеться. Такі прольоти трапляються частіше, ніж більшість людей може припустити", — каже астроном з Університету Редінга Джеймс О'Донохью.

Учені зазначають, що астероїд під час свого зближення із Землею перебуватиме в 13 разів далі від планети, ніж Місяць.

Астероїд 2014 TN17 відкрили 11 років тому, він обертається сильною "еліптичною" орбітою, здійснюючи один оберт навколо Сонця за 3,39 року.

"Ми знаємо, що комети, які складаються здебільшого з водяного льоду і пилу, утворилися в холодній зовнішній частині планетарної системи, тоді як більшість астероїдів з'явилися в теплішій внутрішній частині системи між орбітами Марса і Юпітера", — пояснюють учені.

Згідно з даними NASA, існує близько 11 тис. навколоземних астероїдів діаметром до 140 метрів і ще 870 — діаметром понад 1 км.

Нагадаємо, вчені розповіли, які шанси, що астероїд скоро впаде на Землю. На жаль, існує 100%-ва ймовірність, що космічний камінь скоро впаде на нашу планету, але не потрібно передчасно переживати.