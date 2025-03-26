К Земле летит космическая "Великая пирамида": крупный астероид подлетит так близко впервые за 100 лет

Астероид 2014 TN17, размером с египетскую пирамиду, подлетит к Земле уже сегодня. Его скорость в 60 раз превышает скорость звука, а диаметр составляет 164 метра.

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Сегодня, 26 марта, к Земле достаточно близко подойдет астероид, размеры которого сопоставимы с египетскими пирамидами, пишет DailyMail.

По данным ученых, астероид под названием 2014 TN17 приблизится к нашей планете на расстояние 0,03404 астрономических единиц. Это будет самый близкий пролет астероида за последние 100 лет. Диаметр астероида составляет около 164 метров, что превышает высоту Великой пирамиды в Гизе.

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Астероид пронесется мимо Земли на ошеломительной скорости в 77 248 км/ч, что примерно в 60 раз выше скорости звука.

Несмотря на то, что NASA классифицировало астероид, как "потенциально опасный", он не представляет риска для планеты. Дело в том, что NASA включает в этот список космические камни, которые приближаются к Земле на определенное расстояние. В частности, астероид признается "потенциально опасным", если он подлетает к Земле на расстояние 0,05 астрономических единиц, а его диаметр превышает 140 метров.

Астероид 2014 TN17 подпадает под обе эти категории. Гипотетически, если этот камень столкнется с планетой, он сможет стереть с лица земли город, но астероид будет слишком маленьким для того, чтобы уничтожить планету.

"2014 TN17 довольно большой, чтобы гипотетические сравнять с землей крупный город, но нет абсолютно никакого риска, что это действительно произойдет. Такие пролеты случаются чаще, чем большинство людей может предположить", — говорит астроном из Университета Рединга Джеймс О'Донохью.

Ученые отмечают, что астероид во время своего сближения с Землей будет находиться в 13 раз дальше от планеты, чем Луна.

Астероид 2014 TN17 был открыт 11 лет назад вращается по сильной "эллиптической" орбите, совершая один оборот вокруг Солнца за 3,39 года.

"Мы знаем, что кометы, состоящие в основном из водяного льда и пыли, образовались в холодной внешней части планетарной системы, в то время как большинство астероидов появились в более теплой внутренней части системы между орбитами Марса и Юпитера", — объясняют ученые.

Согласно данным NASA, существует около 11 тыс. околоземных астероидов диаметром до 140 метров и еще 870 – диаметром более 1 км.

Напомним, ученые рассказали, какие шансы, что астероид скоро упадет на Землю. К сожалению, существует 100%-ная вероятность, что космический камень скоро упадет на нашу планету, но не нужно преждевременно переживать.