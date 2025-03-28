Юпитер швыряет в Землю горы: огромный астероид-убийца наведается к Земле

Исследователи говорят, что резонансный астероид 887 Алинда может представлять серьезную угрозу для планеты. Его размер позволит запустить массовое вымирание при столкновении с планетой.

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Последние данные говорят о том, что астероид 2024 YR4 не упадет на Землю в декабре 2032 года, но это не значит, что об угрозах из космоса можно не беспокоиться, пишет New York Post.

В этом году 19 февраля астероид YR4, диаметр которого составляет от 39 до 90 метров, имел 3,1% вероятности столкновения с Землей. Но спустя неделю наблюдений, такую вероятность снизили до 0,0017%, что фактически сделало космический камень безопасным для нашей планеты. Но необычная орбита 2024 YR4 говорит о том, что катастрофа вполне может произойти во время его следующего пролета.

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Дело в том, что этот астероид относится к классу резонансных астероидов, которые возвращаются к Земле каждые пару лет. Их колеблющаяся орбита обусловлена гравитационным притяжением Юпитера, которое со временем меняет орбиту космических камней.

Следующий пролет 2024 YR4 ожидается в 2032 году, а после этого космический камень наведается к Земле в 2052 году.

Также ученые не исключают, что во время своего путешествия через космос астероид может изменить свою орбиту и его визиты к Земле станут менее частыми.

Другой же резонансный астероид под названием 887 Алинда может нести большую угрозу, чем 2024 YR4, который в этом году напугал научное сообщество. Проблема в том, что 887 Алинда существенно больше 2024 YR4, которого прозвали "убийцей-городов". Астероид 887 Алинда имеет диаметр около 4 км и может стереть с лица земли не просто город, а запустить массовое вымирание.

Пока этот огромный космический камень не находится на пути Земли, но его траектория также находится под влиянием Юпитера.

"Оба объекта — 887 Alinda и 2024 YR4 — совершают три оборота вокруг Солнца пока массивный Юпитер делает всего один оборот. Поскольку один оборот по орбите Юпитера занимает 12 лет, астероидам потребуется четыре года, чтобы вернуться на те же траектории в 2028 году. Эти особые виды астероидов опасны, поскольку они регулярно возвращаются", — говорят авторы исследования.

Другой гигантский астероид, названный Апофис, пройдет мимо Земли в 2029 году, что также создает потенциальную угрозу планетарной безопасности.

Напомним, 26 марта мимо Земли пролетел астероид 2014 TN17, он был помечен, как потенциально опасный, хотя и подошел к планете в 13 дальше, чем находится Луна.