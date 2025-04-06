Здійснили подорож навколо полюсів Землі: перша місія космічних туристів успішно завершилася

Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила 4-денний політ над полярними регіонами Землі і успішно повернулася.

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Про це повідомила пресслужба SpaceX.

Після майже чотирьох днів на орбіті екіпаж Fram2 безпечно приземлився біля узбережжя Оушенсайда, штат Каліфорнія. Таким чином була завершена місія польоту людини в космос для дослідження Землі з полярної орбіти та польоту над полярними регіонами планети.

Під час своєї місії екіпаж провів 22 дослідницькі дослідження, які мали на меті розширити можливості людства щодо тривалого дослідження космосу та розуміння здоров’я людини в космосі.

Екіпаж зробив перший рентгенівський знімок у космосі, виконував вправи для підтримки м’язової та скелетної маси та вирощував гриби в умовах мікрогравітації.

Крім того, після безпечного повернення на Землю екіпаж покинув космічний корабель Dragon без додаткової медичної та оперативної допомоги, що допомогло дослідникам охарактеризувати здатність астронавтів виконувати функціональні завдання без сторонньої допомоги після короткого та тривалого перебування в космосі.

Нагадаємо, що перші люди, які здійснили орбітальний політ над північним і південним полюсами Землі, надіслали унікальні зображення з космосу.

Також повідомлялося, що NASA офіційно заявило, що буде використовувати для польотів у космос і нову важку величезну ракету SpaceX під назвою Starship.