Фокус попросил эвакуировавшихся за границу украинцев поделиться опытом оформления бумаг, необходимых для получения помощи в стране пребывания и для международных поездок.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Война — не время для бюрократических придирок. Очень многие наши западные соседи предоставили украинским эвакуантам возможность свободного въезда на свою территорию. Там где раньше для пересечения границы требовался биометрический паспорт, теперь зачастую можно въехать буквально с любым документом, удостоверяющим личность и гражданство.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Вас впустят, обогреют, выдадут местную сим-карту, накормят, найдут место для ночевки. А вот после этого начнутся сложности.

В каких случаях беженцам из Украины придется предъявлять документы

Медицинскую помощь в режиме "неотложки" предоставят бесплатно, даже если при вас вообще не окажется документов. Но если после этого потребуется терапия и/или обследование, возникнет вопрос оплаты.

Временные пристанища, открытые для всех эвакуантов, рассчитаны на довольно короткое пребывание. Предоставление жилья, в котором можно провести несколько месяцев, если война затянется, в большинстве стран уже предполагает уточнение юридического статуса и условий пребывания в стране.

Желая облегчить жизнь читателей, временно переместившихся за западные границы Украины, Фокус опросил уже обосновавшихся участников "первой эвакуационной волны" и составил несколько рекомендаций на основе их опыта.

Совет 1. Сделайте биометрический паспорт

Если вы въехали на территорию Евросоюза без действующего биометрического загранпаспорта, при первой возможности подайте заявку на его оформление. Этим занимаются украинские консульства.

Либерализация условий въезда для людей, бегущих от войны, — широкий жест, на который пошли многие европейские страны. Вы, действительно, без проблем сможете приехать в Румынию, Польшу или Германию без загранпаспорта, но внутри страны этот документ обязательно понадобится. К примеру, вам или кому-то из близких потребуется медицинская помощь.

Страны, принимающие беженцев из Украины, предоставляют им бесплатную или субсидированную медицинскую страховку. Скорее всего, вы не будете при этом вносить никаких платежей, но оформить договор страхования все равно придется. Очень многие украинцы, нуждающиеся в медпомощи, оказались в сложном положении из-за того, что европейские страховые компании не приняли их внутренние паспорта в качестве удостоверяющих личность документов, а загранпаспорта было бы достаточно.

Заявки на оформление документа подают в украинские консульства. Стандартная процедура предполагает, что если личность гражданина Украины подтверждена, но процесс оформления паспорта затягивается, консульство может выдать временный документ, выполняющий те же функции.

Совет 2. Откройте счет в местном банке, даже если у вас нет денег

В качестве беженца вы получите право на несколько видов социальной помощи. Стандартная процедура ее получения, как правило, предполагает, что государственные структуры перечисляют выделенные для вас средства на личный счет.

Существуют, конечно, альтернативные процедуры, предусмотренные на случай, когда счета нет, но, скорее всего, идя по стандартной, вы окажетесь в более комфортных условиях.

[ + – ] Беженцев много, мест на всех не хватает, приходится уплотняться Фото: Getty Images

Простой пример. Тех, кому некуда перечислять деньги в счет оплаты временного жилья, зачастую размещают в общежитиях. Беженцев много, мест на всех не хватает, приходится уплотняться. Трех-четырех незнакомых между собой людей могут заселить в одну комнату. Иногда оказывается, что в том городе, куда вы приехали, общежития заполнены до отказа, приходится отправляться в другой в надежде, что там найдется место. Те, кому есть куда перечислить деньги, могут сами подыскать себе комнату из тех, что сдаются в аренду, соизмеряя цену с суммой компенсации, которую выделяют в рамках помощи беженцам. И часто оказывается, что именно их запросы социальные службы удовлетворяют в первую очередь, потому что это проще с организационной точки зрения.

Совет 3. Переведите паспорт на местный язык

Закажите официальный перевод своего внутреннего паспорта на язык страны пребывания. Обратите особое внимание на то, что помимо первой и второй страницы должны быть переведены еще и те, на которых указано ваше последнее место регистрации.

Никто не знает, когда вы сможете вернуться в Украину. Пребывание в стране эвакуации может затянуться. В какой-то момент может оказаться, что гостеприимство друзей или родных, давших вам крышу над головой, не безгранично. В Европе множество благотворительных организаций и бюджетных структур предоставляли украинцам, вынужденно покинувшим свои дома, комнаты, койко-места или даже квартиры без всякой бумажной волокиты. Но речь шла именно о пристанище "на первое время".

Получить субсидированное жилье на долгий срок можно. В большинстве государств Евросоюза существует практика предоставления такой социальной помощи даже тем, у кого нет ни гражданства ни вида на жительство в стране пребывания. Как бы странно это ни звучало, для начала придется предоставить социальным службам формальные доказательства того, что вам негде жить. Очень пригодится документ, фиксирующий ваше последнее место регистрации в Украине. Но оригинал без официального перевода европейские чиновники скорее всего не примут.

Совет 4. Побудьте бюрократом!

Сохраняйте официальные письма, которые приходят на ваше имя от любых госучреждений и банков в стране эвакуации.

В государствах ЕС некоторые бюрократические процедуры становятся значительно проще при наличии так называемого "подтверждения адреса", то есть документа, доказывающего, что вы действительно живете именно там, где утверждаете. Почта, полученная по этому адресу, вполне тянет на доказательство. Это будет особенно полезно для тех, кто не оформлял временной прописки в стране эвакуации.

Важно