Учеба в военное время. Как оформиться в новую школу и получить документ об окончании учебного года

Как украинские дети смогут получить оценки и свидетельства об окончании учебного года в условиях войны и как действовать переселенцам в Украине и за рубежом, если документы об образовании ребенка отсутствуют.

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Несмотря на войну, в части украинских школ возобновлен учебный процесс. Как рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, на брифинге 29 марта, в 13 областях обучение восстановлено во всех школах, либо в дистанционной, либо в очной форме. Еще в девяти областях к учебе вернулась лишь часть школ, в зависимости об военной ситуации.

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"В Луганской и Запорожской областях приостановлена учеба, а в Черниговской области ситуация неизвестная, поскольку точных данных нет", — рассказал министр.

[ + – ] В 13 областях обучение восстановлено во всех школах, либо в дистанционной, либо в очной форме

В то же время, по данным министерства, из-за агрессии России более 730 учебных заведений повреждены, из них 74 полностью разрушены. Кроме того, 55 тыс. детей школьного возраста имеют статус переселенца, из них львиную долю, 11 тыс. человек, приняла Львовщина, где все дети-переселенцы приобщены к учебному процессу.

Как заявил министр, "каждый ребенок получит аттестат, его оценки буду учтены, где бы он ни учился".

Фокус разбирался, как украинские дети смогут получить оценки и свидетельства об окончании учебного года в условиях войны.

Обучение и окончание учебного года в украинских школах

Ввиду сложности обстановки 28 марта Минобразования выпустило Приказ №274 о государственных гарантиях образования в условиях военного положения в Украине. Этот документ упрощает оформление ребенка в новую школу, а также расширяет форматы обучения. В частности, согласно приказу МОН №274:

детей, которые сменили проживание и сейчас пребывают в Украине или за рубежом, должны зачислить в украинские школы по заявлению, поданое родителями или опекунами в любой удобной им форме — очно, факсом, электронным письмом или любыми другими способами на выбор заявителя;

если ребенок учится в 10-11 классах, то вместе с заявлением родители должны также подать свидетельство об окончании базовой школы в 9 классе. Если такого документа при себе нет, его можно запросить в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЄДЕБО), которая функционирует более десяти лет и содержит реестры разнообразных документов. Одним из них является реестр документов об образовании, где можно оформить запрос на свидетельство конкретного ученика, вписав его ФИО, дату рождения и серию и номер документа. После подачи запроса в течение трех рабочих дней на электронную почту придет выписка из реестра с подтверждением наложенной КЭП (квалифицированной электронной подписью);

если у родителей или опекунов старшеклассника нет данных о его свидетельстве, то согласно приказу МОН они могут подать заявление и копию документов, подтверждающих их личность, о предоставлении выписки в государственное предприятие "Инфоресурс", которое управляет электронной базой. Школы обязаны принимать такие заявления и передавать их предприятию для оформления выписок;

что касается самого обучения, то школьники могут учиться в любом формате, который может предоставить школа и который наиболее безопасен для ребенка;

если школа, где раньше учился ребенок-переселенец, функционирует, то он может присоединиться к занятиям дистанционно. Либо родители могут написать заявление на экстернатную форму обучения, и школа должна сформировать для него учебный план;

если школа не работает или разрушена, можно оформиться в любую другую школу Украины и там продолжить обучение. Документы об окончании учебного года школьникам будут выдавать те учебные заведения, куда они переоформились и где учатся. По заявлению Сергея Шкарлета, документы о завершении учебного года, выданные любым учреждением среднего образования, включая частные и дистанционные онлайн-школы, будут действительными.

Обучение и окончание учебного года за рубежом. Если семья с детьми школьного возраста выехала из Украины

У семей с детьми-школьниками, которые выехали за рубеж, есть несколько сценариев, по которым дети могут учиться и завершать учебный год.

Ребенок может продолжать учиться в своей украинской школе дистанционно, если она функционирует. Там же ему оформят документы об окончании учебного года.

Если школа перестала работать, разрушена или уничтожена, родители могут подать заявление на зачисление в другую украинскую школу. Алгоритм действий тот же, что и при зачислении в новую школу, если семья переселенцев находится в Украине: нужно заявление от родителей и копия документа о базовом образовании, если ребенок — старшеклассник.

За рубежом также можно оформиться в украинские школы, которые проводят обучение по государственному образовательному стандарту Украины. Для этого нужно заявление родителей о приеме в учебное заведение. Таких школ как минимум 36 в 11 странах Европы. Список этих школ можно узнать на сайте Международной украинской школы, которая уполномочена МОН проводить оценивание учащихся этих школ и выдавать свидетельства об образовании украинского образца. "Мы проводим очное оценивание детей на территории стран их пребывания. Так же планируем делать и в конце этого учебного года. Мы формируем государственную аттестационную комиссию, выезжаем в школы на местах, проводим масштабное оценивание и выдаем деткам документы об образовании", — комментирует Александра Кирина, исполняющая обязанности директора Международной украинской школы.

Также родители могут оформить детей непосредственно в Международную украинскую школу, которая работает только в экстернатной форме обучения и организует ребенку индивидуальный учебный план. Помимо этого школа организует подготовку к оцениванию по итогам года, в том числе онлайн.

[ + – ] Украину покинули примерно 1,5 млн детей: где будут учиться дети-беженцы? Фото: Getty Images

Многие переселенцы в Европе оформляют детей в местные школы, где обучение и оценивание происходит по стандартам европейских стран. Сейчас оформление для украинских переселенцев в учебные заведения упрощено. К примеру, в Польше и в Германии достаточно анкеты, которую заполняет родитель, и его украинского паспорта. Если ребенок закончит год в местной европейской школе и получит отметки по местным системам оценивания, их необходимо перевести на украинский госстандарт — в том случае, если семья планирует вернуться в Украину и продолжать обучение ребенка на родине. Это необходимо, поскольку, к примеру, в Польше 6-балльная система оценивания, а не 12-балльная, как в Украине. Пока МОН работает над рекомендациями в этом отношении. Но уже существует процедура признания иностранных документов об образовании. Ее проводит государственное предприятие "Информационно-имиджевый центр Министерства образования и науки Украины". На сайте предприятия есть опция дистанционной подачи документов, для чего необходимо зарегистрироваться в персональном кабинете пользователя, загрузить сканы документов ученика и подать заявку на их обработку. В течение десяти дней специалисты проверят документы и проконсультируют о дальнейших действиях и выдаче свидетельства об образовании украинского образца.

Напомним, что по данным ЮНИСЕФ более половины, или 1,8 млн украинских детей выехали за границу как беженцы. Еще 2,5 млн детей живут теперь в других городах внутри Украины.

Также Фокус писал об отмене Внешнего независимого тестирования (ВНО) и других экзаменов в этом году.