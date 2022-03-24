В Украине из-за войны отменили ВНО, ГИА и вступительные экзамены

Прием в учреждения профессионального высшего образования и на обучение для получения степени бакалавра/магистра будет осуществляться в особом порядке.

Верховная Рада поддержала отмену Внешнего независимого тестирования, Государственной итоговой аттестации и Единого вступительного экзамена в 2022 году. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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По его словам, законопроект №7132, который предусматривал отмену ВНО, ГИА и ЕВЭ, поддержали 348 народных депутатов.

Документом предлагается освободить от прохождения обязательной ГИА соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в текущем учебном году.

Помимо этого, из-за действующего военного положения в законопроекте №7132 прописано, что прием в учреждения профессионального высшего образования и на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра будет осуществляться в особом порядке, который был определен Министерством образования и науки, без использования результатов ВНО, ЕВЭ и Единого профессионального вступительного экзамена.

Авторы документа рассчитывают, что отмена итоговых аттестаций позволит "сохранить студенческий контингент, национальный интеллектуальный потенциал", а также будет стимулировать к обучению на территории Украины даже в условиях войны.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, комментируя принятие законопроекта №7132, заверила, что ВНО, ГИА и другие экзаменационные испытания отменяются только в текущем учебном году.

"Поэтому речь не идет о каком-либо устранении предохранителей для непрозрачного и нечестного поступления в высшие образования. Это вынужденное исключение, а не правило", — добавила глава президентской партии.

[ + – ] Рада отменила ВНО, ГИА и Единый вступительный экзамен в 2022 году

Напомним, 8 марта министр образования Сергей Шкарлет анонсировал возможную отмену ВНО и ГИА в текущем учебном году из-за военного положения.

Инициативу главы Минобразования раскритиковал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, который предупредил, что отмена ВНО и ГИА вернет коррупцию во время вступительной кампании и обесценит учебный труд отвественных школьников.