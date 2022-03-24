В Україні через війну скасували ЗНО, ДПА та вступні екзамени

Прийом до закладів професійної вищої освіти та навчання для здобуття ступеня бакалавра/магістра здійснюватимуть в особливому порядку.

Верховна Рада підтримала скасування Зовнішнього незалежного оцінювання, Державної підсумкової атестації та Єдиного вступного іспиту у 2022 році. Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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За його словами, законопроєкт №7132, який передбачав скасування ЗНО, ДПА та ЄВІ, підтримали 348 народних депутатів.

Документом пропонують звільнити від проходження обов'язкової ДПА здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в поточному навчальному році.

Крім цього, через чинний воєнний стан в законопроєкті №7132 прописано, що прийом до закладів професійної вищої освіти та на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюватимуть в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти й науки, без використання результатів ЗНО, ЄВІ та Єдиного професійного вступного іспиту.

Автори документа розраховують, що скасування підсумкових атестацій дозволить "зберегти студентський контингент, національний інтелектуальний потенціал", а також стимулюватиме навчання на території України навіть в умовах війни.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, коментуючи прийняття законопроєкту №7132, запевнила, що ЗНО, ДПА та інші екзаменаційні випробування скасовують лише в поточному навчальному році.

"Тому не йдеться про якесь усунення запобіжників для непрозорого і нечесного вступу до вищих освіт. Це вимушений виняток, а не правило", — додала глава президентської партії.

[ + – ] Рада скасувала ЗНО, ДПА та Єдиний вступний іспит у 2022 році

Нагадаємо, 8 березня міністр освіти Сергій Шкарлет анонсував можливе скасування ЗНО та ДПА в поточному навчальному році через воєнний стан.

Ініціативу голови Міносвіти розкритикував освітній омбудсмен Сергій Горбачов, який попередив, що скасування ЗНО та ДПА поверне корупцію під час вступної кампанії та знецінить навчальну працю відповідальних школярів.