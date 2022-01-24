Назван главный претендент на роль нового Джеймса Бонда
По словам продюсера "бондианы" Барбары Брокколи, "многие фанаты хотят видеть Идриса Эльбу в смокинге".
После того, как Дэниел Крейг, отработав пять серий "бондианы", покинул франшизу, представив напоследок последний фильм со своим участием "Не время умирать", вопрос о том, кто будет следующим Джеймсом Бондом, долгое время оставался открытым. Однако продюсер фильмов об агенте 007 Барбара Брокколи наконец назвала главного претендента на эту роль, озвучив имя в подкасте Deadline’s Crew Call.
По ее словам, следующим Бондом, скорее всего, станет Идрис Эльба, 49-летний темнокожий британский актер, известный зрителям по фильмам "28 недель спустя", "Рок-н-рольщик", "Мальчики-налетчики", "Призрачный гонщик 2", "Прометей", "Тихоокеанский рубеж", трилогии "Тор" и других.
"Мы знаем Идриса, мы с ним друзья, и он великолепный актер", – заявила она.
Слухи о том, что именно Эльба может стать следующим Бондом, ходили уже давно, однако только сейчас Брокколи назвала его имя в качестве главного претендента на эту роль, который рассматривается уже официально. Ранее этот вопрос не озвучивался, потому что весь мир обсуждал игру Крейга.
"Мы решили, что до тех пор, пока "Не время умирать" не закончится, и Дэниел не сможет, как и все мы, насладиться плодами пребывания в этой роли, мы не будем думать о ком-то еще, об актерах, которые играют роль, или о сюжетных линиях, мы просто хотим жить настоящим моментом", – пояснила Барбара.
Среди других возможных кандидатов на роль супершпиона звучали такие имена как Том Харди, Том Хиддлстон, Ричард Мэдден и Реже-Жан Пейдж. также не исключали, что новым Бондом может стать звезда "Ведьмака" Генри Кавилл.
Дэниел Крейг впервые сыграл Бонда в 2006 году в фильме "Казино Роял", а затем появился в "Кванте милосердия", "Скайфолле", "Спектре", а "Не время умирать" стал последним с его участием и 25-ой картиной "бондианы". На ее премьеру пришли члены королевской семьи.
По словам Майкла Уилсона, Крейг задал очень высокую планку для тех, кто придет на его место, и это вызов, с которым придется столкнуться новому актеру.
Напомним, Крейг получил то же воинское звание, что и его герой в бондиане.