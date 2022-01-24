Назван главный претендент на роль нового Джеймса Бонда

По словам продюсера "бондианы" Барбары Брокколи, "многие фанаты хотят видеть Идриса Эльбу в смокинге".

После того, как Дэниел Крейг, отработав пять серий "бондианы", покинул франшизу, представив напоследок последний фильм со своим участием "Не время умирать", вопрос о том, кто будет следующим Джеймсом Бондом, долгое время оставался открытым. Однако продюсер фильмов об агенте 007 Барбара Брокколи наконец назвала главного претендента на эту роль, озвучив имя в подкасте Deadline’s Crew Call.

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По ее словам, следующим Бондом, скорее всего, станет Идрис Эльба, 49-летний темнокожий британский актер, известный зрителям по фильмам "28 недель спустя", "Рок-н-рольщик", "Мальчики-налетчики", "Призрачный гонщик 2", "Прометей", "Тихоокеанский рубеж", трилогии "Тор" и других.

[ + – ] Многие фанаты актера хотят видеть его в роли нового Бонда

"Мы знаем Идриса, мы с ним друзья, и он великолепный актер", – заявила она.

Слухи о том, что именно Эльба может стать следующим Бондом, ходили уже давно, однако только сейчас Брокколи назвала его имя в качестве главного претендента на эту роль, который рассматривается уже официально. Ранее этот вопрос не озвучивался, потому что весь мир обсуждал игру Крейга.

[ + – ] Идрис Эльба

"Мы решили, что до тех пор, пока "Не время умирать" не закончится, и Дэниел не сможет, как и все мы, насладиться плодами пребывания в этой роли, мы не будем думать о ком-то еще, об актерах, которые играют роль, или о сюжетных линиях, мы просто хотим жить настоящим моментом", – пояснила Барбара.

Среди других возможных кандидатов на роль супершпиона звучали такие имена как Том Харди, Том Хиддлстон, Ричард Мэдден и Реже-Жан Пейдж. также не исключали, что новым Бондом может стать звезда "Ведьмака" Генри Кавилл.

Дэниел Крейг впервые сыграл Бонда в 2006 году в фильме "Казино Роял", а затем появился в "Кванте милосердия", "Скайфолле", "Спектре", а "Не время умирать" стал последним с его участием и 25-ой картиной "бондианы". На ее премьеру пришли члены королевской семьи.

По словам Майкла Уилсона, Крейг задал очень высокую планку для тех, кто придет на его место, и это вызов, с которым придется столкнуться новому актеру.

Напомним, Крейг получил то же воинское звание, что и его герой в бондиане.