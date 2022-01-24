Названий головний претендент на роль нового Джеймса Бонда

За словами продюсерки "бондіани" Барбари Брокколі, "багато фанатів хочуть бачити Ідріса Ельбу в смокінгу".

Після того, як Денієл Крейґ, відпрацювавши п'ять серій "бондіани", залишив франшизу, представивши останній фільм зі своєю участю "Не час помирати", питання про те, хто буде наступним Джеймсом Бондом, тривалий час залишалося відкритим. Проте, продюсерка фільмів про агента 007 Барбара Брокколі нарешті назвала головного претендента на цю роль, озвучивши ім'я в подкасті Deadline's Crew Call.

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За її словами, наступним Бондом, швидше за все, стане Ідріс Ельба, 49-річний темношкірий британський актор, відомий глядачам за фільмами "28 тижнів потому", "Рок-н-рольщик", "Нальотчики", "Примарний гонщик 2", "Прометей", "Тихоокеанський рубіж", трилогією "Тор" та іншими.

[ + – ] Багато фанатів актора хочуть бачити його в ролі нового Бонда

"Ми знаємо Ідріса, ми з ним друзі, і він чудовий актор", — заявила вона.

Чутки про те, що саме Ельба може стати наступним Бондом, ходили вже давно, проте лише зараз Брокколі назвала його ім'я як головного претендента на цю роль, який розглядається вже офіційно. Раніше це питання не озвучувалося, бо весь світ обговорював гру Крейґа.

[ + – ] Ідріс Ельба

"Ми вирішили, що доти, поки "Не час помирати" не закінчиться і Денієл не зможе, як і всі ми, насолодитися плодами перебування в цій ролі, ми не думатимемо про когось ще, про акторів, які грають роль, або про сюжетні лінії, ми просто хочемо жити теперішнім моментом", – пояснила Барбара.

Серед інших можливих кандидатів на роль супершпигуна звучали такі імена як Том Гарді, Том Гіддлстон, Річард Медден і Реже-Жан Пейдж. Також не виключали, що новим Бондом може стати зірка "Відьмака" Генрі Кавіл.

Денієл Крейґ уперше зіграв Бонда у 2006 році у фільмі "Казино Рояль", а потім з'явився у "Кванті милосердя", "Скайфоллі", "Спектрі", а "Не час помирати" став останнім за його участю та 25-ою картиною "бондіани". На її прем'єру завітали члени королівської сім'ї.

За словами Майкла Вілсона, Крейґ поставив дуже високу планку для тих, хто прийде на його місце, і це виклик, із яким доведеться зіткнутися новому актору.

Нагадаємо, Крейгґ отримав те саме військове звання, що і його герой у бондіані.