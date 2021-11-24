Актору Генрі Кевіллу пророкують роль нового Джеймса Бонда

Після того, як Денієл Крейґ завершив свій "роман" із фільмами про суперагента, тепер усіх цікавить питання, хто займе його місце.

Нещодавно в прокат нарешті вийшов останній фільм про Джеймса Бонда, роль якого виконав Денієл Крейґ. Актор отримав свою зірку на Алеї слави в Голлівуді, а букмекери у всьому світі приймають ставки, гадаючи, хто займе його місце. І кінокритики впевнені, що Генрі Кевілл має великі шанси. Про це пише Hollywood Reporter.

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Генрі Кевілл прославився, перш за все, своїми ролями у фільмі про Супермена та в серіалі "Відьмак". Також він грав у гучних "Тюдорах" і зайнятий у зйомках нового фільму франшизи "Місія нездійсненна". А ті, кому пощастило з ним попрацювати, впевнені, що він має хороші шанси отримати роль нового Джеймса Бонда.

[ + – ] Генрі Кевілл в образі Бонда Фото: Instagram henrycavill [ + – ] Генрі Кевілл в образі Відьмака Фото: Instagram henrycavill

Втім, конкуренція висока. Адже на роль агента 007 також претендують Том Гарді, Ідріс Ельба, Том Гіддлстон та зірка серіалу "Бріджертони" Реге-Жан Пейдж.

Але кінокритики впевнені, що Кевілл ідеально підходить — він відомий своєю джентльменською поведінкою, солдатською дисципліною (до речі, за неї ж режисери цінують Адама Драйвера), і високою працездатністю. Кевілл годинами готовий тренуватися, щоб ідеально виконати всі трюки у фільмі або серіалі.

На знімальному майданчику "Відьмака" розповідають, що Кевілл завжди знаходить час, щоб поспілкуватися із членами знімальної групи. Втім, він сам каже, що його просто так виховали.

"Зйомки – це завжди поспіх, і ми часто забуваємо про пристойність. Але я хочу, щоб люди знали, що я поважаю і ціную те, що вони роблять. Ми всі робимо одну роботу. Для мене це просто прояв поваги та добрих манер", — сказав актор у нещодавньому інтерв'ю.

Але поки що продюсери Бонда не дають жодних прогнозів. Вони заявили, що хочуть дати Крейґу насолодитися його тріумфом і не виберуть актора на роль агента 007 до весни.

Також вони натякнули на бісексуальність Джеймса Бонда і не виключено, що в нових фільмах ця тема розвиватиметься далі.