Актору Генрі Кевіллу пророкують роль нового Джеймса Бонда
Після того, як Денієл Крейґ завершив свій "роман" із фільмами про суперагента, тепер усіх цікавить питання, хто займе його місце.
Нещодавно в прокат нарешті вийшов останній фільм про Джеймса Бонда, роль якого виконав Денієл Крейґ. Актор отримав свою зірку на Алеї слави в Голлівуді, а букмекери у всьому світі приймають ставки, гадаючи, хто займе його місце. І кінокритики впевнені, що Генрі Кевілл має великі шанси. Про це пише Hollywood Reporter.
Генрі Кевілл прославився, перш за все, своїми ролями у фільмі про Супермена та в серіалі "Відьмак". Також він грав у гучних "Тюдорах" і зайнятий у зйомках нового фільму франшизи "Місія нездійсненна". А ті, кому пощастило з ним попрацювати, впевнені, що він має хороші шанси отримати роль нового Джеймса Бонда.
Втім, конкуренція висока. Адже на роль агента 007 також претендують Том Гарді, Ідріс Ельба, Том Гіддлстон та зірка серіалу "Бріджертони" Реге-Жан Пейдж.
Але кінокритики впевнені, що Кевілл ідеально підходить — він відомий своєю джентльменською поведінкою, солдатською дисципліною (до речі, за неї ж режисери цінують Адама Драйвера), і високою працездатністю. Кевілл годинами готовий тренуватися, щоб ідеально виконати всі трюки у фільмі або серіалі.
На знімальному майданчику "Відьмака" розповідають, що Кевілл завжди знаходить час, щоб поспілкуватися із членами знімальної групи. Втім, він сам каже, що його просто так виховали.
"Зйомки – це завжди поспіх, і ми часто забуваємо про пристойність. Але я хочу, щоб люди знали, що я поважаю і ціную те, що вони роблять. Ми всі робимо одну роботу. Для мене це просто прояв поваги та добрих манер", — сказав актор у нещодавньому інтерв'ю.
Але поки що продюсери Бонда не дають жодних прогнозів. Вони заявили, що хочуть дати Крейґу насолодитися його тріумфом і не виберуть актора на роль агента 007 до весни.
Також вони натякнули на бісексуальність Джеймса Бонда і не виключено, що в нових фільмах ця тема розвиватиметься далі.