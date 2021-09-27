Чоловік назавжди: продюсери заявили, що не змінюватимуть стать Джеймса Бонда

І обговорювати, хто замінить Деніела Крейга, теж не будуть. Щоб дати акторові час "відсвяткувати"

Продюсерка "бондіани" Барбара Брокколі дала невелике інтерв'ю, в якому розповіла про плани на майбутнє. За словами Барбари, ніхто поки не обговорює, хто стане новим агентом 007. Але це точно буде чоловік. Про це пише Daily Mail.

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"Джеймс Бонд — персонаж чоловічої статі. Я сподіваюся, що буде багато-багато фільмів, знятих жінками, для жінок і про жінок, але я не думаю, що ми візьмемо чоловічого персонажа і змусимо жінку його зображувати. Так що так, я бачу Бонда тільки чоловіком", — заявила Брокколі.

Вона зазначила, що поки продюсери не знають, хто замінить Деніела Крейга, і ніяких переговорів з іншими акторами не ведуть. Це рішення притримають до наступного року. А поки творці фільму "Не час помирати" дають Крейгу можливість насолодитися тріумфом і "відсвяткувати" 15 років, які він віддав цій франшизі.

"Я не заперечую, я б хотіла, щоб Деніел знімався в цій ролі вічно. Я не думаю про те, ким би його замінити. Це ми з іншими продюсерами обговоримо вже в наступному році", — заявила Барбара.

Режисер "Не час помирати" Кері Фукунага, перший американець, який зняв фільм про Бонда, сказав, що тому, хто замінить Крейга, доведеться нелегко.

[ + – ] Трейлер фільму "Не час помирати"

53-річний Крейг раніше також заявляв в інтерв'ю, що Бонд повинен залишатися чоловіком. "Просто повинна бути роль не гірше Бонда, але тільки для жінки", — зазначив актор.

Але головною інтригою залишається, хто ж стане новим Бондом. Зараз букмекери по всьому світу вже приймають ставки. І в лідерах опинилися зірка фільму "Рок-н-рольщик", "Веном" і "Божевільний Макс: Дорога люті" Том Гарді та зірка серіалу "Бріджертон" Реге-Жан Пейдж.

Також розглядають кандидатури Ідріса Ельби та Джеймса Нортона. Але поки це все чутки. Можливо, на роль агента 007 візьмуть і зовсім невідомого актора.

Світова прем'єра картини відбудеться 28 вересня 2021 року в лондонському Альберт-холі. Фільм вийде в прокат у Великобританії 30 вересня 2021 року.

Нагадаємо, раніше Барбара Брокколі зізналася, що відверта сцена між Бондом і лиходієм Сільвою ледь не опинилася в сміттєвому відрі. А режисер Фукунага заявив, що в ранніх фільмах Джеймс Бонд "був ґвалтівником".