Продюсерка фільмів про Джеймса Бонда розповіла про бісексуальність агента 007

Барбара Брокколі зізналася, що сцена між Бондом і Сільвою з "007 Координати "Скайфолл" ледь не опинилася в сміттєвому відрі.

Наближається дата прем'єри нового фільму про агента 007, призначена на 28 вересня і продюсерка серії Барбара Брокколі відкрила завісу таємниці щодо бісексуальності Джеймса Бонда, секретного агента Мі-6. Про це пише Daily Mail.

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Йдеться про двозначну сцену з фільму "007: Координати "Скайфолл". Коли Джеймс Бонд, роль якого грає Деніел Крейг, опиняється в полоні у Рауля Сільви (Хав'єр Бардем) на занедбаному острові, то між ними відбувається діалог, у процесі якого Бонд натякає, що він мав одностатевий секс.

[ + – ] Та сама сцена з "007 Координати "Скайфолл"

Сцена, як зізналася Брокколі, була написана в дусі часу, щоб задовольнити нове покоління фанатів фільмів про Бонда. Але керівники студії були від неї не в захваті.

Вони вважали, що натяк на бісексуальність агента 007 кине тінь на його бездоганний образ, створюваний з 1962 року, коли на екрани вийшов перший фільм класичної серії: "Доктор Ноу" із Шоном Коннері в головній ролі.

[ + – ] Сцена між героями Крейга і Бардема Фото: Скриншот

Тож сцена між Сільвою і Бондом під час якої герой Бардема погладжує агента по грудях і колінах, ледве не опинилася в сміттєвому відрі.

"На студії нам сказали прибрати цей епізод, але ми буквально заявили: "ні, ні і ні!". А потім, у ніч прем'єри, коли зал буквально вибухнув після цього діалогу, я, пам'ятаю, подивилася на керівництво і сказала: "Бачиш, а я тобі казала", — розповіла Барбара Брокколі. Утім, нововведення в фільмах про Бонда продовження не отримало. У наступних фільмах він все так само залицявся до жінок і більше не натякав на свою бісексуальність.

Чи буде згадка про його орієнтацію в довгоочікуваному новому фільмі "Не час помирати" — невідомо.

Однак точно можна сказати, що в наступних фільмах Джеймс Бонд уже стане зовсім іншим. Цей фільм стане для Деніела Крейга останнім, а хто прийме естафету — продюсери поки не вирішили.

Нагадаємо, на цю роль пророкують одразу декількох. Серед них зірка "Божевільного Макса" і "Венома" Том Гарді, Генрі Кевілл, який прославився, як Супермен і відьмак Геральт, Річард Медден, який зіграв Робба Старка в "Грі престолів" і навіть Реге-Жан Пейдж, зірка популярного серіалу "Бріджертон".

Поки інсайдери повідомляють, що керівництво студії нібито вже обрало кандидата, і це Том Гарді. Але офіційного підтвердження немає.