Продюсер фильмов про Джеймса Бонда рассказала о бисексуальности агента 007

Барбара Брокколи призналась, что сцена между Бондом и Сильвой из "007: Координаты "Скайфолл" едва не оказалось в мусорном ведре

Приближается дата премьеры нового фильма об агенте 007, назначенная на 28 сентября и продюсер серии Барбара Брокколи приоткрыла завесу тайны насчет бисексуальности Джеймса Бонда, секретного агента Ми-6. Об этом пишет Daily Mail.

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Речь идет о двусмысленной сцене из фильма "007: Координаты "Скайфолл". Когда Джеймс Бонд, роль которого играет Дэниэл Крейг, оказывается в плену у Рауля Сильвы (Хавьер Бардем) на заброшенном острове, то между ними происходит диалог, в ходе которого Бонд намекает, что него был однополый секс.

[ + – ] Та сама сцена из "007: Координаты "Скайфолл"

Сцена, как призналась Брокколи, была написана в духе времени, чтобы удовлетворить новое поколение фанатов фильмов про Бонда. Но руководители студии были от нее не в восторге.

Они считали, что намек на бисексуальность агента 007 бросит тень на его безупречный образ, создаваемый с 1962 года, когда на экраны вышел первый фильм классической серии: "Доктор Но" с Шоном Коннери в главной роли.

[ + – ] Сцена между героями Крейга и Бардема Фото: Скриншот

Так что сцена между Сильвой и Бондом во время которой герой Бардема поглаживает агента по груди и коленям, чуть не оказалась в мусорном ведре.

"На студии нам сказали убрать этот эпизод, но мы буквально заявили: "нет, нет и нет!". А потом, в ночь премьеры, когда зал буквально взорвался после этого диалога, я, помню, посмотрела на руководство и сказала: "Видишь, а я тебе говорила", — рассказала Барбара Брокколи. Впрочем, новшество в фильмах про Бонда продолжения не получило. В последующих фильмах он все также ухаживал за женщинами и больше не намекал на свою бисексуальность.

Будет ли упоминание о его ориентации в долгожданном новом фильме "Не время умирать" – неизвестно.

Однако точно можно сказать, что в следующих фильмах Джеймс Бонд уже станет совсем другим. Этот фильм станет для Дэниела Крейга последним, а кто примет эстафету – продюсеры пока не решили.

Напомним, на эту роль пророчат сказу нескольких. Среди них звезда "Безумного Макса" и "Венома" Том Харди, Генри Кавилл, прославившийся, как Супермен и ведьмак Геральт, Ричард Мэдден, сыгравший Робба Старка в "Игре престолов" и даже Реге-Жан Пейдж, звезда нашумевшего сериала "Бриджертоны".

Пока инсайдеры сообщают, что руководство студии якобы уже выбрало кандидата, и это Том Харди. Но официального подтверждения нет.