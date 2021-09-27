Мужчина навсегда: продюсеры заявили, что не будут менять пол Джеймса Бонда

И обсуждать, кто заменит Дэниела Крейга, тоже не будут. Чтобы дать актеру время "отпраздновать"

Продюсер "бондианы" Барбара Брокколи дала небольшое интервью, в котором рассказала о планах на будущее. По словам Барбары, никто пока не обсуждает, кто станет новым агентом 007. Но это точно будет мужчина. Об этом пишет Daily Mail.

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"Джеймс Бонд — персонаж мужского пола. Я надеюсь, что будет много-много фильмов, снятых женщинами, для женщин и о женщинах, но я не думаю, что мы возьмем мужского персонажа и заставим женщину его изображать. Так что да, я вижу Бонда только мужчиной", — заявила Брокколи.

Она отметила, что пока продюсеры не знают, кто заменит Дэниела Крейга и никаких переговоров с другими актерами не ведется. Это решение придержат до следующего года. А пока создатели фильма "Не время умирать" дают Крейгу возможность насладиться триумфом и "отпраздновать" 15 лет, которые он отдал этой франшизе.

"Я не отрицаю, я бы хотела, чтобы Дэниел снимался в этой роли вечно. Я не думаю о том, кем бы его заменить. Это мы с другими продюсерами обсудим уже в следующем году", — заявила Барбара.

Режиссер "Не время умирать" Кэри Фукунага, первый американец, снявший фильм о Бонде, сказал, что тому, кто заменит Крейга, придется нелегко.

[ + – ] Трейлер фильма "Не время умирать"

53-летний Крейг ранее также заявлял в интервью, что Бонд должен оставаться мужчиной. "Просто должна быть роль не хуже Бонда, но только для женщины", — отметил актер.

Но главной интригой остается, кто же станет новым Бондом. Сейчас букмекеры по всему миру уже принимают ставки. И в лидерах оказались звезда фильма "Рок-н-рольщик", "Веном" и "Безумный Макс: Дорога ярости" Том Харди и звезда сериала "Бриджертоны" Реге-Жан Пейдж.

Также рассматриваются кандидатуры Идриса Эльбы и Джеймса Нортона. Но пока это все слухи. Возможно, на роль агента 007 возьмут и вовсе неизвестного актера.

Мировая премьера картины состоится 28 сентября 2021 года в лондонском Альберт-холле. Фильм выйдет в прокат в Великобритании 30 сентября 2021 года.

Напомним, ранее Барбара Брокколи призналась, что откровенная сцена между Бондом и злодеем Сильвой едва не оказалась в мусорном ведре. А режиссер Фукунага заявил, что в ранних фильмах Джеймс Бонд "был насильником".