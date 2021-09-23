Джеймс Бонд был насильником в первых фильмах, — режиссер нового "Агента 007"

Кэри Фукунага говорит о ранних фильмах о Бонде, в которых герой Шона Коннери изображен как покоритель женских сердец, который часто действуют за гранью.

Режиссер "Нет времени умирать", 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде, который выходит на экраны в конце сентября, считает, что персонаж Шона Коннери изображен ни кем иным, как насильником.

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В интервью Hollywood Reporter Фукунага напомнил о сцене из "Шаровой молнии" 1965 года, в которой Бонд применяет силу и целует сопротивляющуюся медсестру (которую играет Молли Питерс). В похожей сцене тайный агент говорит, что не выдаст сведений, которые могут стоить ей работу, если она с ним переспит. "Думаю, у моего молчания есть цена", — объясняет Бонд. Дальше персонаж Питерс пятится назад, говоря: "Вы же не хотите сказать… о, нет". А Бонд отвечает: "О, да", — толкает ее в сауну, и начинает раздевать.

"Это в "Шаровой молнии" или "Голдфингере", где герой Шона Коннери насилует женщину?" — спрашивает Фукунага. Такое бы сейчас не разрешили.

"Нет времени умирать" называют фильмом о Бонде, в котором больше всего равенства между мужскими и женскими героями. По сюжету темнокожая героиня Лашаны Линч предположительно сама получает код 007 от Бонда в конце фильма. Многие ожидают, что усилиями сценариста Фиби Уоллер-Бридж в сюжетной линии уже следующего фильма будет действовать женский персонаж секретного агента.

Эксклюзивный продюсер "Нет времени умирать" Барбара Брокколи, которая продюсирует фильмы о Бонде с 1995 года, говорит, что аудитории придется смириться, возможно, неохотно, с тем, что сейчас такое уже недопустимо. "Бонд — персонаж, написанный в 52-м году прошлого века, и первый фильм Доктор Ноу вышел в 62-м".

Вместе с тем, и продюсер и исполнитель главной роли Дэниел Крейг — к слову, роль Бонда в "Нет времени умирать" станет для него последней — неоднократно высказывались о том, что центральным персонажем киносаги должен оставаться мужской персонаж. В интервью Radio Times Крейг задал риторический вопрос: зачем женщине играть Бонда, когда могут быть не менее заметные другие женские роли?

В интервью Guardian 2018 года Брокколи объясняла, что Бонд — это мужской персонаж. "Он появился мужчиной, и, думаю, мужчиной он и останется. И это прекрасно. Мы не должны превращать мужских персонажей в женских. Давайте просто создавать больше женских образов и придумывать для них истории".

Мировая премьера "Нет времени умирать" запланирована на 28 сентября, о том, кто заменит Крейга пока не сообщается.

Ранее "Фокус" писал о том, что продюсер фильмов про Джеймса Бонда рассказала о бисексуальности агента 007.