Джеймс Бонд був ґвалтівником у перших фільмах, — режисер нового "Агента 007"

Кері Фукунага говорить про ранні фільми про Бонда, в яких герой Шона Коннері зображений як підкорювач жіночих сердець, який часто діє за межею.

Режисер "Немає часу вмирати", 25-го за рахунком фільму про Джеймса Бонда, який виходить на екрани в кінці вересня, вважає, що персонаж Шона Коннері зображений ніким іншим, як ґвалтівником.

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В інтерв'ю Hollywood Reporter Фукунага нагадав про сцену з "Кульової блискавки" 1965 року народження, в якій Бонд застосовує силу і цілує медсестру, яка чинить опір (яку грає Моллі Пітерс). У схожій сцені таємний агент каже, що не видасть відомостей, які можуть коштувати їй роботи, якщо вона з ним переспить. "Думаю, у мого мовчання є ціна", — пояснює Бонд. Далі персонаж Пітерс задкує, кажучи: "Ви ж не хочете сказати ... о, ні". А Бонд відповідає: "О, так", — штовхає її в сауну, і починає роздягати.

"Це в "Кульовій блискавці" або "Голдфінгері", де герой Шона Коннері ґвалтує жінку?" — запитує Фукунага. Таке б зараз не дозволили.

"Немає часу вмирати" називають фільмом про Бонда, в якому найбільше рівності між чоловічими та жіночими героями. За сюжетом, темношкіра героїня Лаша Лінч, імовірно, сама отримує код 007 від Бонда в кінці фільму. Багато хто чекає, що зусиллями сценаристки Фібі Воллер-Брідж у сюжетній лінії вже в наступному фільмі діятиме жіночий персонаж секретного агента.

Ексклюзивний продюсер "Немає часу вмирати" Барбара Брокколі, яка продюсує фільми про Бонда з 1995 року, каже, що аудиторії доведеться змиритися, можливо, неохоче, з тим, що зараз таке вже неприпустимо. "Бонд — персонаж, написаний у 52-му році минулого століття, і перший фільм "Доктор Ноу" вийшов у 62-му".

Разом із тим, і продюсер, і виконавець головної ролі Деніел Крейг — до слова, роль Бонда в "Немає часу вмирати" стане для нього останньою — неодноразово висловлювалися про те, що центральним персонажем кіносаги повинен залишатися чоловічий персонаж. В інтерв'ю Radio Times Крейг поставив риторичне запитання: навіщо жінці грати Бонда, коли можуть бути не менш помітні інші жіночі ролі?

В інтерв'ю Guardian 2018 року Брокколі пояснювала, що Бонд — це чоловічий персонаж. "Він з'явився чоловіком, і, думаю, чоловіком він і залишиться. І це прекрасно. Ми не повинні перетворювати чоловічих персонажів на жіночих. Давайте просто створювати більше жіночих образів і придумувати для них історії".

Світова прем'єра "Немає часу вмирати" запланована на 28 вересня, про те, хто замінить Крейга поки не повідомляється.

Раніше "Фокус" писав про те, що продюсерка фільмів про Джеймса Бонда розповіла про бісексуальність агента 007.