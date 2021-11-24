Актера Генри Кавилла пророчат на роль нового Джеймса Бонда

После того, как Дэниел Крейг завершил свой "роман" с фильмами о суперагенте, теперь всех интересует вопрос, кто займет его место

Не так давно в прокат наконец вышел последний фильм про Джеймса Бонда, роль которого исполнил Дэниел Крейг. Актер получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде, а букмекеры по всему миру принимают ставки, гадая, кто займет его место. И кинокритики уверены, что у Генри Кавилла большие шансы. Об этом пишет Hollywood Reporter.

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Генри Кавилл прославился, прежде всего, своими ролями в фильме про Супермена и в сериале "Ведьмак". Также он играл в нашумевших "Тюдорах" и занят на съемках в новом фильме франшизы "Миссия невыполнима". А те, кому посчастливилось с ним поработать, уверены, что у него хорошие шансы получить роль нового Джеймса Бонда.

[ + – ] Генри Кавилл в образе Бонда Фото: Instagram henrycavill [ + – ] Генри Кавилл в образе Ведьмака Фото: Instagram henrycavill

Впрочем, конкуренция высокая. Ведь на роль агента 007 также претендуют Том Харди, Идрис Эльба, Том Хиддлстон и звезда сериала "Бриджертоны" Реге-Жан Пейдж.

Но кинокритики уверены, что Кавилл идеально подходит – он известен своим джентельменским поведением, солдатской дисциплиной (кстати, за нее же режиссеры ценят Адама Драйвера), и высокой трудоспособностью. Кавилл часами готов тренироваться, чтобы идеально исполнить все трюки в фильме, или сериале.

На съемочной площадке "Ведьмака" рассказывают, что Кавилл всегда находит время, чтобы пообщаться с членами съемочной группы. Впрочем, он сам говорит, что его просто так воспитали.

"Съемки – это всегда спешка, и мы часто забываем о приличиях. Но я хочу, чтобы люди знали, что я уважаю и ценю то, что они делают. Мы все делаем одну работу. Для меня это просто проявление уважения и хороших манер", — сказал актер в недавнем интервью.

Но пока продюсеры Бонда не дают никаких прогнозов. Они заявили, что хотят дать Крейгу насладится его триумфом и не будут выбрать актера на роль агента 007 до весны.

Также они намекнули на бисексуальность Джеймса Бонда и не исключено, что в новых фильмах эта тема будет развиваться дальше.