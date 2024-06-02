Хайди Клум отметила 51-летие с младшим на 16 лет мужем (фото)

К знаменитости присоединились все ее дети. Семья собралась на природе, где декорировала территорию праздничными шариками.

Немецкая топ-модель Хайди Клум отметила 51-летие в кругу близких людей. Кадрами с празднования звезда подиумов делится в соцсетях.

1 июня 2024 года знаменитость отметила день рождения. В частности, к ней присоединились муж Том Каулитц, четверо детей и друзья.

"Все, что я могла пожелать", — лаконично прокомментировала фото именинница.

На одном из кадров Хайди нежно целовала своего 34-летнего возлюбленного, немецкого музыканта Тома Каулитца. На заднем фоне можно увидеть шарики в виде возраста топ-модели.

Хайди Клум и Том Каулитц

Звезда подиумов и музыкант поженились в 2019 году. Сейчас общих детей у супругов нет, однако у именинницы есть четверо наследников от предыдущих союзов. Дочь Лени родилась от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, однако он не захотел ее принять.

Первенца Хайди Клум усыновил певец Сил, за которого модель вышла замуж и родила ему еще троих детей — сыновей Иоханна, Генри и дочь Лу. Все они поздравили маму с 51-летием.

Хайди Клум отметила 51-летие

Модель и телеведущая ранее объяснила своим поклонникам, что возраст для нее с возлюбленным — это лишь цифра, которая никак не влияет на их отношения.

"Честно говоря, я чувствую это только тогда, когда мне на это указывают", — признавалась Хайди.

Напомним, Хайди Клум примерила платье украинского бренда на Каннском кинофестивале-2024.

Также Фокус писал о бойфренде старшей дочери Хайди Клум.