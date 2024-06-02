Гайді Клум відзначила 51-річчя з молодшим на 16 років чоловіком (фото)
До знаменитості приєдналися всі її діти. Родина зібралася на природі, де декорувала територію святковими кульками.
Німецька топмодель Гайді Клум відзначила 51-річчя в колі близьких людей. Кадрами зі святкування зірка подіумів ділиться в соцмережах.
1 червня 2024 року знаменитість відзначила день народження. Зокрема, до неї приєдналися чоловік Том Каулітц, четверо дітей та друзі.
"Усе, що я могла побажати", — лаконічно прокоментувала фото іменинниця.
На одному з кадрів Гайді ніжно цілувала свого 34-річного коханого, німецького музиканта Тома Каулітца. На задньому фоні можна побачити кульки у вигляді віку топмоделі.
Зірка подіумів та музикант одружилися у 2019 році. Наразі спільних дітей у подружжя немає, проте в іменинниці є четверо спадкоємців від попередніх союзів. Донька Лені народилася від італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе, проте він не захотів її прийняти.
Первістка Гайді Клум всиновив співак Сіл, з яким модель одружилася та народила йому ще трьох дітей — синів Йогана, Генрі та доньку Лу. Усі вони привітали маму з 51-річчям.
Модель та телеведуча раніше пояснила своїм шанувальникам, що вік для неї з коханим — це лише цифра, яка ніяк не впливає на їхні стосунки.
"Чесно кажучи, я відчуваю це лише тоді, коли мені на це вказують", — зізнавалася Гайді.
Нагадаємо, Гайді Клум приміряла сукню українського бренду на Каннському кінофестивалі-2024.
Також Фокус писав про бойфренда старшої доньки Гайді Клум.