Відмовився від доньки: Гайді Клум проводить час з екскоханим (фото)

Зірка подіумів та італійський бізнесмен зустрічалися на початку 2000-х та стали батьками доньки Лені. Втім, роками Бріаторе не брав участі у вихованні дитини.

Related video

Німецька топмодель Гайді Клум була помічена зі своїм колишнім бойфрендом, бізнесменом-мільярдером Флавіо Бріаторе, який є біологічним батьком її старшої дочки Лені, на Гран-прі Монако. Про це пише Daily Mail.

Попри складну особисту історію, Гайді та Флавіо проводять разом час, коли вони відвідали Гран-прі Формули-1 Монако на трасі в Монте-Карло разом з Лені.

Італійський бізнесмен був у темному вбранні та яскравих сонцезахисних окулярах, поки його колишня кохана контрастувала з Флавіо у світлому вбранні.

Флавіо Бріаторе та Гайді Клум

Їхня спільна поява відбулася після того, як Лені та Флавіо проводили час разом у серпні, і, схоже, відновили свої стосунки після того, як бізнесмен відмовився від доньки.

Гайді Клум і італійський менеджер Формули-1 почали зустрічатися в березні 2003 року, а в грудні модель оголосила про першу вагітність. Втім, чоловік не захотів брати участь у вихованні дитини, а дівчинку вдочерив згодом співак Сіл. Музикант одружився з Гайді, яка народила йому ще трьох дітей. Втім, і цей союз згодом розпався.

Лені була офіційно усиновлена Сілом, коли їй було п'ять років, і вона змінила своє ім'я на Гелен Самуель — прізвище співака.

Наразі Лені, яка активно будує модельну карʼєру, носить прізвище матері та відома як Лені Олумі Клум.

Лені Клум Фото: leniklum

Бріаторе свого часу зізнаався, як всі вони "спокійно" погодилися, щоб Сіл офіційно став батьком Лені, аби вона могла "рости в сім’ї".

"Ми втрьох спокійно погодилися, що було б найбільш доцільно, щоб він усиновив її, тому що дитина повинна рости в сім’ї", — сказав бізнесмен італійській газеті Corriere Della Sera у 2016 році.

Нагадаємо, донька Гайді Клум відвідала Каннський кінофестиваль-2024.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Гайді Клум, яка наразі одружена з музикантом Томом Каулітцем.