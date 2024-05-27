Відмовився від доньки: Гайді Клум проводить час з екскоханим (фото)
Зірка подіумів та італійський бізнесмен зустрічалися на початку 2000-х та стали батьками доньки Лені. Втім, роками Бріаторе не брав участі у вихованні дитини.
Німецька топмодель Гайді Клум була помічена зі своїм колишнім бойфрендом, бізнесменом-мільярдером Флавіо Бріаторе, який є біологічним батьком її старшої дочки Лені, на Гран-прі Монако. Про це пише Daily Mail.
Попри складну особисту історію, Гайді та Флавіо проводять разом час, коли вони відвідали Гран-прі Формули-1 Монако на трасі в Монте-Карло разом з Лені.
Італійський бізнесмен був у темному вбранні та яскравих сонцезахисних окулярах, поки його колишня кохана контрастувала з Флавіо у світлому вбранні.
Їхня спільна поява відбулася після того, як Лені та Флавіо проводили час разом у серпні, і, схоже, відновили свої стосунки після того, як бізнесмен відмовився від доньки.
Гайді Клум і італійський менеджер Формули-1 почали зустрічатися в березні 2003 року, а в грудні модель оголосила про першу вагітність. Втім, чоловік не захотів брати участь у вихованні дитини, а дівчинку вдочерив згодом співак Сіл. Музикант одружився з Гайді, яка народила йому ще трьох дітей. Втім, і цей союз згодом розпався.
Лені була офіційно усиновлена Сілом, коли їй було п'ять років, і вона змінила своє ім'я на Гелен Самуель — прізвище співака.
Наразі Лені, яка активно будує модельну карʼєру, носить прізвище матері та відома як Лені Олумі Клум.
Бріаторе свого часу зізнаався, як всі вони "спокійно" погодилися, щоб Сіл офіційно став батьком Лені, аби вона могла "рости в сім’ї".
"Ми втрьох спокійно погодилися, що було б найбільш доцільно, щоб він усиновив її, тому що дитина повинна рости в сім’ї", — сказав бізнесмен італійській газеті Corriere Della Sera у 2016 році.
Нагадаємо, донька Гайді Клум відвідала Каннський кінофестиваль-2024.
Також Фокус писав про розвиток особистого життя Гайді Клум, яка наразі одружена з музикантом Томом Каулітцем.