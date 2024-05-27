Отказался от дочери: Хайди Клум проводит время с экс-возлюбленным (фото)

Звезда подиумов и итальянский бизнесмен встречались в начале 2000-х и стали родителями дочери Лени. Впрочем, годами Бриаторе не принимал участия в воспитании ребенка.

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Немецкая топ-модель Хайди Клум была замечена со своим бывшим бойфрендом, бизнесменом-миллиардером Флавио Бриаторе, который является биологическим отцом ее старшей дочери Лени, на Гран-при Монако. Об этом пишет Daily Mail.

Несмотря на сложную личную историю, Хайди и Флавио проводят вместе время, когда они посетили Гран-при Формулы-1 Монако на трассе в Монте-Карло вместе с Лени.

Итальянский бизнесмен был в темном наряде и ярких солнцезащитных очках, пока его бывшая возлюбленная контрастировала с Флавио в светлом наряде.

Флавио Бриаторе и Хайди Клум

Их совместное появление произошло после того, как Лени и Флавио проводили время вместе в августе, и, похоже, возобновили свои отношения после того, как бизнесмен отказался от дочери.

Хайди Клум и итальянский менеджер Формулы-1 начали встречаться в марте 2003 года, а в декабре модель объявила о первой беременности. Впрочем, мужчина не захотел участвовать в воспитании ребенка, а девочку удочерил впоследствии певец Сил. Музыкант женился на Хайди, которая родила ему еще троих детей. Впрочем, и этот союз впоследствии распался.

Лени была официально усыновлена Силом, когда ей было пять лет, и она сменила свое имя на Хелен Самуэль — фамилию певца.

Сейчас Лени, которая активно строит модельную карьеру, носит фамилию матери и известна как Лени Олуми Клум.

Лени Клум Фото: leniklum

Бриаторе в свое время признался, как все они "спокойно" согласились, чтобы Сил официально стал отцом Лени, чтобы она могла "расти в семье".

"Мы втроем спокойно согласились, что было бы наиболее целесообразно, чтобы он усыновил ее, потому что ребенок должен расти в семье", — сказал бизнесмен итальянской газете Corriere Della Sera в 2016 году.

Напомним, дочь Хайди Клум посетила Каннский кинофестиваль-2024.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Хайди Клум, которая сейчас замужем за музыкантом Томом Каулитцем.