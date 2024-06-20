51-річна топмодель Гайді Клум продемонструвала фігуру в спідній білизні (фото)

Після вболівань за німецьку збірну на "Євро-2024" знаменитість відпочиває в компанії чоловіка. Судячи з усього, вони перебувають в Італії.

51-річна німецька топмодель Гайді Клум продемонструвала фігуру в білій спідній білизні. Кадрами знаменитість ділиться в Instagram з понад 12 млн підписників.

"Доброго ранку, моє кохання", — написала багатодітна мама італійською.

На фото Гайді приміряла мереживний комплект спідньої білизни, що підкреслював її струнку фігуру. Своє світле волосся зірка подіумів та телеведуча розпустила, додавши до відвертого образу золоту підвіску та лаконічний браслет.

Судячи з усього, дружина Тома Каулітца відмовилася від макіяжу.

Гайді Клум

Коментарі до нового допису Гайді закрила.

Останнім часом увага моделі зосереджена на "Євро-2024". Вони з чоловіком Томом Каулітцом вболівають за німецьку збірну та навіть розмальовували обличчя в кольори свого прапору.

Гайді Клум та Том Каулітц

Пара одружена з 2019 року, спільних дітей у них наразі немає. Гайді тричі стала мамою у шлюбі зі співаком Сілом, народивши йому доньку Лу, синів Генрі та Йогана. Також топмодель народила доньку Лені від італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе, проте той відмовився від дитини і лише через багато років намагається налагодити з нею звʼязки.

Нагадаємо, Гайді Клум прибула в Канни в сукні українського бренду.

Також Фокус писав про воззʼєднання Гайді Клум з колишнім чоловіком Сілом.