"Время летит": Лени Клум в компании знаменитой мамы и друзей отметила 20-летие (фото, видео)

Хайди Клум поделилась видео с дня рождения своей дочери. Мама поддерживает Лени во всех ее начинаниях, они всегда были и остаются лучшими друзьями.

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Дочери знаменитой суперзвезды Хайди Клум Ивот Лени Клум 4 мая исполнилось 20 лет. В субботу начинающая модель с друзьями и родственниками весело отпраздновала свой день рождения в Нью-Йорке, сообщает Hello.

50-летняя Хайди в Instagram поделилась фрагментами вечера и дала поклонникам возможность взглянуть на свою дочь красавицу Лени. Их день начался с шоппинга, за которым последовал элегантный ужин с суши и красочный праздничный торт. Гости продолжили праздник в клубе, где танцевала и веселились от души.

Именинница Лени выглядела шикарно в черном комбинезоне-боди, расшитом пайетками, которые переливались на свету. Свой образ она дополнила гигантским розовым бантом. Она сделала яркий макияж, накрасив губы красной помадой и эффектно подчеркнула густые ресницы тушью.

Ее знаменитая мама Хайди также появилась в блестящем наряде. Звезда America's Got Talent надела рубашку на пуговицах и макси-юбку, с своему ансамблю она подобрала туфли на высоких каблуках и украшения с драгоценными камнями.

"С 20-летием, Лени Олуми. Время летит. Такое ощущение, будто это было только вчера. Я люблю тебя всем сердцем. Продолжай сиять своим прекрасным светом", — подписала видео модель и актриса Хайди Клум.

Мама поддерживает Лени во всех ее начинаниях, они всегда были и остаются лучшими друзьями. Знаменитость хочет, чтобы ее дочь шла своим собственным путем.

"Я хочу, чтобы у Лени был собственный опыт – свободный от любых контактов, которые она могла бы иметь благодаря мне. Я хочу, чтобы она могла испытать и узнать все, что актуально. Теперь у нее есть свой стиль, и это хорошо – я не хочу, чтобы она была такой, как я", — поделилась в одном из интервью Хайди.

Ранее, 3 апреля Фокус писал, что дочь Хайди Клум Лени снялась в новой рекламной кампании аромата Miss Dior. Многих поклонников удивили ее широкие брови. Также модель изменила цвет волос.