16-річний син Мадонни в сукні повторив образ матері 30-річної давності

Мадонна поділилася фотографіями сина в сукні на своїй сторінці в соцмережі. Вона відчуває гордість за сина.

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16-річний всиновлений син Мадонни Девід Банда продовжує епатувати публіку не гірше за саму співачку. Так, нещодавно він з'явився на світському заході в сукні, точно повторивши образ артистки 30-річної давності, повідомляють західні таблоїди.

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Мати сина приїхали на арену Barclays Center, де проходив бій за титул чемпіона світу за версією WBA. Мадонна була в чорному спортивному мішкуватому костюмі від колаборації Balenciaga x Adidas, завершивши образ традиційною великою кількістю ланцюжків, сонцезахисними окулярами та шкіряними рукавичками.

Девід же з'явився в сукні тієї ж колаборації, що його названа мати. На ньому була червона довга сукня з V-подібним вирізом. До нього Банда підібрав чорну сумку та чорні кросівки з білою підошвою, а також сонцезахисні окуляри.

Світські оглядачі відразу ж розшукали знімки Мадонни за 21 червня 1993 року, де артистка хизувалась у дуже схожій сукні. В мережі деякі користувачі навіть жартома припустили, що підліток дістав з шафи її старе вбрання.

Раніше Девід Банда вже з'являвся на публіці в сукні. Понад те, юнак не приховує свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, а його знаменита мати у всьому підтримує підлітка.

Всього у співачки шестеро дітей: двоє рідних та четверо всиновлених. Крім Девіда в Малаві вона удочерила Мерсі, якій нещодавно виповнилося 16 років, і дев'ятирічних близнюків Естер і Стеллу.