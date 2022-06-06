50 Сent порівняв Мадонну з гуманоїдом через її нове фото

Чергова порція відвертих фото 63-річної співачки не залишила гострого на язик репера байдужим. Щоправда, цього разу він обійшовся без прямих образ, обмежившись промовистими картинками.

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46-річний американський репер і актор 50 Cent, який колись уже посварився з Мадонною через її відверті фотографії і навіть був змушений вибачатися, знову зробив образливий випад у бік 63-річної артистки. Цього разу приводом став знімок Мадонни, на якому вона позує, сидячи на ліжку з розставленими ногами, і демонструє на камеру свою чорну білизну. На ній — сонцезахисні окуляри витягнутої вгору форми, які роблять її обличчя трохи "космічним".

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"Сподіваюся, вона не змушувала своїх дітей робити це фото. LOL у 63, хтось, скажіть їй, щоб вона розслабилася, будь ласка", — підписав він знімок, яким співачка раніше поділилася на своїй сторінці, а також додав три фото інопланетян, натякаючи на явну подібність знаменитості із представниками позаземних цивілізацій.

Про реакцію Мадонни на новий укол від репера поки не повідомляється.

Раніше співачку неодноразово критикували за те, що надмірно захоплюється редагуванням фото, щоб приховати вікові зміни, проте папараці зуміли сфотографувати зірку без фільтрів.

Нагадаємо, 16-річний син Мадонни повторив її образ, з'явившись на модному показі в червоній сукні з глибоким декольте. У такому ж вигляді сама артистка хизувалась у червні 1993 року.