Із кожним роком усе молодша: Мадонна продемонструвала нові грані фотошопу

Співачка неодноразово піддавалася критиці через надмірне захоплення редагуванням власних фото.

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63-річна американська поплегенда Мадонна знову здивувала 17,9 млн своїх підписників у Instagram серією знімків, на яких традиційно має вигляд, молодший за свій вік.

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На кадрах співачка позує у відвертому білому корсетному боді з глибоким вирізом і у рваних синіх джинсах. Образ доповнює яскраво-рожевий жакет Burberry з контрастним чорним коміром і ефектною вишивкою на спині.

Волосся артистки традиційно завите в локони та розчесане на прямий проділ, а макіяж зроблений із акцентом на коричневу помаду.

Фотографії – реверанс у бік "чудового співробітництва" Burberry та Supreme.

"Дякую, Ріккардо @burberry. Цей новий колаб чудовий!! @riccardotisci17 @supremenewyork", — ідеться в підписі.

Модна колаборація Supreme X Burberry була однією з найочікуваніших за останні кілька років, оскільки ці бренди дуже люблять американці. Не дивно, що всі речі розлетілися зі швидкістю звуку.

Що ж до вічно молодої Мадонни, то ні для кого не секрет, що артистка вміло редагує свої фото, прибираючи найменші натяки на вік. Через це вона не раз потрапляла в скандали, а її знімки ставали предметом глузувань.