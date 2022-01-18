Мадонна опублікувала відверті знімки з нової фотосесії

Цього разу поп-діва позувала у студії звукозапису.

63-річна співачка Мадонна вкотре переполошила шанувальників, опублікувавши серію відвертих знімків, зроблених у студії звукозапису. Фото з'явилися в Instagram поп-діви.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вона позувала в колготках у сіточку, шкіряній куртці-бомбері та спідниці, а образ доповнила сонцезахисними окулярами в золотій оправі та безліччю прикрас.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Компанію їй на знімках склали діджей-трансгендер Гані Діжон та продюсер Майкл Дін. Мадонна збирається випустити альбом реміксів своїх пісень.

Заради цього вона прибула до Лос-Анджелеса, де вже зустрілася на вечірці з Каньє Вестом та його новою дівчиною Джулією Фокс.

[ + – ] Мадонна та Джулія Фокс

Співачка натякнула, що Джулія претендує на роль у її новому біографічному фільмі, але поки що невідомо, кого саме вона хоче зіграти. Також невідомо, коли відбудеться прем'єра фільму, бо співачка давно не повідомляла новин про процес. Сценарій пише Дьябло Коді, яка зняла фільм "Джуно".

Нагадаємо, раніше Мадонну розкритикували за відверту фотосесію в ліжку. Співачка позувала напівоголеною і на кількох знімках було видно її груди. Тож фото довелося видалити та повернути пост на місце вже відредагованим. Шанувальники критикували Мадонну за зайвий еротизм у її віці. Але співачку це не зупинило і вона продовжує публікувати такі фотографії, які вважає за потрібне.

Пристрасть до відвертості успадкувала і її дочка Лурдес Леон. Тільки сьогодні з'явилися знімки з нового рекламного кампейну спідньої білизни, для якого дівчина знімалася разом із Ріанною. Втім, вона менш лояльна до критики і, на відміну матері, просто закриває коментарі під своїми постами.