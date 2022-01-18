Мадонна опубликовала откровенные снимки из новой фотосессии

На этот раз поп-дива позировала в студии звукозаписи

63-летняя певица Мадонна в очередной раз переполошила поклонников, опубликовав серию откровенных снимков, сделанных в студии звукозаписи. Фото появились в Instagram поп-дивы.

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Она позировала в колготках в сеточку, кожаной куртке-бомбере и расклешенной юбке, а образ дополнила солнцезащитными очками в золотой оправе и множеством украшений.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Компанию ей на снимках составили диджей-трансгендер Хани Дижон и продюсер Майкл Дин. Мадонна собирается выпустить альбом ремиксов собственных песен.

Ради этого она прибыла в Лос-Анджелес, где уже встретилась на вечеринке с Канье Уэстом и его новой девушкой Джулией Фокс.

[ + – ] Мадонна и Джулия Фокс

Певица намекнула, что Джулия претендует на роль в ее новом биографическом фильме, но пока неизвестно, кого именно она хочет сыграть. Также неизвестно когда состоится премьера фильма, потому что певица давно не сообщала новостей о процессе. Сценарий пишет Дьябло Коди, снявшая фильм "Джуно".

Напомним, ранее Мадонну раскритиковали за откровенную фотосессию в кровати. Певица позировала полуобнаженной и на нескольких снимках была видна ее грудь. Так что фото пришлось удалить и вернуть пост на место уже отредактированными. Поклонники критиковали Мадонну за излишний эротизм в ее возрасте. Но певицу это не остановило и она продолжает публиковать такие фотографии, какие посчитает нужным.

Страсть к откровенности унаследовала и ее дочь, Лурдес Леон. Только сегодня появились снимки из нового рекламного кампейна нижнего белья, для которого девушка снималась вместе с Рианной. Впрочем, она менее лояльна к критике и, в отличие от матери, просто закрывает комментарии под своими постами.