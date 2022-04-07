С каждым годом все моложе: Мадонна продемонстрировала новые грани фотошопа

Певица не раз поддавалась критике из-за чрезмерного увлечения редактированием собственных фото.

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63-летняя американская поп-легенда Мадонна снова удивила 17,9 млн своих подписчиков в Instagram серией снимков, на которых традиционно выглядит моложе своего возраста.

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На кадрах певица позирует в откровенном белом корсетном боди с глубоким вырезом и рваных синих джинсах. Образ дополняет ярко-розовый жакет Burberry с контрастным черным воротником и эффектной вышивкой на спине.

Волосы артистки традиционно завиты в локоны и расчесаны на прямой пробор, а макияж сделан с акцентом на коричневую помаду.

Фотографии – реверанс в сторону "великолепного сотрудничества" Burberry и Supreme.

"Спасибо, Риккардо @burberry. Этот новый коллаб превосходен!! @riccardotisci17 @supremenewyork", – говорится в подписи.

Модная коллаборация Supreme X Burberry была одной из самых ожидаемых за последние несколько лет, поскольку эти бренды очень любят американцы. Неудивительно, что все вещи разлетелись со скоростью звука.

Что же касается вечно молодой Мадонны, то ни для кого не секрет, что артистка умело редактирует свои фото, убирая малейшие намеки на возраст. Из-за этого она не раз попадала в скандалы, а ее снимки становились предметом насмешек.