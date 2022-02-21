Мадонна нарвалась на критику из-за cвоих новых фото с лицом 16-летней

Даже самые преданные поклонники артистки с трудом узнают в ней своего кумира.

63-летняя американская певица, танцовщица и актриса Мадонна буквально одержима редактированием своих фото, на которых пытается скрыть все признаки старения. Иногда такое рвение переходит все рамки и делает артистку объектом критики со стороны поклонников, как это произошло после публикации очередной серии фотографий звезды Instagram, на которых она изменена до неузнаваемости.

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На снимках лицо Мадонны выглядит так, будто она подросток. Овал лица ее четкий, а кожа – безупречно гладкая, как у 16-летнего подростка. На некоторых кадрах и вовсе кажется, что лицо приделано к чужому телу.

Артистка позирует в длинном черном пуховике без рукавов, с сигаретой и бокалом вина, а на ее ногах – ярко-розовые массивные сандалии Prada из каучука. Образ дополняют золотые кольца и браслеты, кожаные перчатки без пальцев, а также вязанная крючком панамка.

"Пытаюсь снять фильм……………. Это действительно сложно!", – подписала фотографии Мадонна, показав на одном из снимков камеру.

Но фанатов не особо заинтересовал новый проект знаменитости. Гораздо больше их удивил внешний вид певицы.

"Она выглядит примерно на 16", "У нее детское лицо", "Не могла бы ты отключить фильтры на своих фотографиях?", "Похоже на большую голову на маленьком теле. Абсолютно не реально!", "Чистый фотошоп. Само лицо даже не выглядит настоящим", "Эти зубы выглядят немного хм странно. Я люблю ее, но не нужно этого детского фильтра. Невозможно изменить свой возраст, как бы отлично ты ни выглядела. Тебе скоро 64…", "Очевидно, у нее проблемы с тем, как она выглядит, чтобы так сильно их фильтровать", – пишут поклонники.

Мадонна в настоящее время работает над биографическим фильмом о своей жизни и недавно сообщила, что проводит прослушивания для этого проекта.

"Прослушивания для моего фильма — это сюрреалистический опыт", – написала она под видео, где танцует под свой хит Burning Up.

В сентябре прошлого года певица и автор песен объявила, что она является сорежиссером и соавтором сценария будущего фильма, который она назвала "визуальной автобиографией".

Ранее артистка не раз подвергалась критике из-за своих откровенных снимков. Что касается фотошопа, то им Мэдж увлеклась несколько лет назад. Она всячески пытается скрыть свой возраст, чтобы хотя бы на фото соответствовать своему молодому любовнику. Однако СМИ неоднократно публиковали реальные снимки артистки, на которых она выглядит далеко не такой юной, как на публикациях в своем аккаунте.