Мадонна нарвалася на критику через свої нові фото з обличчям 16-річної

Навіть найвідданіші шанувальники артистки насилу впізнають у ній свого кумира.

63-річна американська співачка, танцівниця й актриса Мадонна буквально одержима редагуванням своїх фото, на яких намагається приховати всі ознаки старіння. Іноді така запопадливість переходить усі рамки та робить артистку об'єктом критики з боку шанувальників, як це сталося після публікації чергової серії фотографій зірки в Instagram, на яких вона змінена до невпізнання.

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На знімках обличчя Мадонни має такий вигляд, наче вона підліток. Овал обличчя її чіткий, а шкіра бездоганно гладка, як у 16-річного підлітка. На деяких кадрах взагалі здається, що обличчя прироблене до чужого тіла.

Артистка позує в довгому чорному пуховику без рукавів, із цигаркою та келихом вина, а на її ногах – яскраво-рожеві масивні сандалі Prada з каучуку. Образ доповнюють золоті каблучки та браслети, шкіряні рукавички без пальців, а також в'язана гачком панамка.

"Намагаюся зняти фільм……………. Це справді складно!" – підписала фотографії Мадонна, показавши на одному зі знімків камеру.

Але фанатів не надто зацікавив новий проєкт знаменитості. Набагато більше здивував їх зовнішній вигляд співачки.

"Вона має вигляд приблизно 16-річної", "У неї дитяче обличчя", "Не могла б ти відключити фільтри на своїх фотографіях?", "Схоже на велику голову на маленькому тілі. Абсолютно нереально!", "Чистий фотошоп. Саме обличчя навіть не має справжній вигляд", "Ці зуби виглядають трохи хм дивно. Я люблю її, але не потрібно цього дитячого фільтра. Неможливо змінити свій вік, який би чудовий вигляд ти не мала. Тобі скоро 64…", "Очевидно, у неї проблеми з тим, який вона має вигляд, щоб так сильно їх фільтрувати”, – пишуть шанувальники.

Мадонна зараз працює над біографічним фільмом про своє життя та нещодавно повідомила, що проводить прослуховування для цього проєкту.

"Прослуховування для мого фільму — це сюрреалістичний досвід", — написала вона під відео де танцює під свій хіт Burning Up.

У вересні минулого року співачка й авторка пісень оголосила, що вона є співрежисеркою та співавторкою сценарію майбутнього фільму, який вона назвала "візуальною автобіографією".

Раніше артистка неодноразово піддавалася критиці через свої відверті знімки. Що стосується фотошопу, то ним Медж захопилася кілька років тому. Вона всіляко намагається приховати свій вік, щоб хоч би на фото відповідати своєму молодому коханцю. Проте ЗМІ неодноразово публікували реальні знімки артистки, на яких вона має далеко не такою юний вигляд, як на публікаціях у своєму обліковому записі.