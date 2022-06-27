Мадонна розповіла, чому боїться за своїх дочок

Мадонна виховує чотирьох доньок, три з яких — прийомні.

63-річна американська поп-співачка Мадонна приєдналася до знаменитостей, які відреагували на скасування Верховним судом рішення 1973 року у справі Роу проти Уейда, згідно з яким право на аборт у США почало вважатися конституційним. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала допис, де вкрай категорично висловилася з приводу такого кроку, наголосивши, що вердикт Верховного суду безпосередньо зачіпає права її чотирьох дочок: 25-річної Лурдес, 16-річної Мерсі Джеймс та дев'ятирічних Естер і Джеймс.

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"Хочу сказати, що я чудово провела час на вечірці після мого Show for Pride 🏳️‍🌈 у терміналі 5. Але я прокинулася від жахливих новин про те, що Roe V Wade був повалений і таке інше. Законодавство вирішило, що ми більше не маємо прав жінок на наші тіла. Це рішення кинуло мене і всіх жінок цієї країни в глибокий розпач. Тепер Верховний суд вирішив, що права жінок більше не є конституційними правами. Насправді у нас менше прав, ніж на зброю. Я боюсь за своїх дочок. Я боюся за всіх жінок в Америці. Я просто налякана. Думаю, Бог поклав це на наші плечі прямо зараз, тому що знав, що ми досить сильні, щоб витримати цю вагу. Досить сильні, щоб битися! Досить сильні, щоб перемогти. І так ми переможемо! Ми знайдемо спосіб зробити це федеральним законом про захист прав на аборт! Пані, ви готові боротися?" — написала зірка, додавши фото зі своїми дочками.

Своїми лайками Мадонну підтримали Джулія Фокс, модель Маріякарла Босконо, дизайнер Стівен Кляйн, супермодель Наомі Кемпбелл і багато інших.

Рішення 1973 року дозволяло жінкам робити аборти до того часу, як плід зможе бути життєздатним поза маткою (до 24-28 тижня вагітності). Однак цього разу Верховний суд визнав, що таке рішення було помилковим, оскільки в конституції США немає конкретної згадки про право на аборт.

Вердикт суддів вразив навіть президента США Джо Байдена, який заявив, що Верховний суд "чітко позбавив американський народ конституційного права. Вони не обмежили, а просто забрали його".

Нагадаємо, раніше Мадонна нарвалася на нову критику з боку репера 50 Сent, який порівняв її із гуманоїдом.