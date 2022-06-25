Ґрета Тунберг несподівано відвідала музичний фестиваль у Гластонбері

Відома екозахисниця збирається виступити на головній сцені.

19-річна екоактивістка Ґрета Тунберг зненацька з'явилася на знаменитому музичному фестивалі в британському Гластобері. Про це повідомляє Daily Mail.

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Грета має намір виступити на головній сцені з промовою. Про що вона говоритиме — невідомо. Ґрета вже анонсувала свій "особливий виступ" і зберігає інтригу.

[ + – ] Ґрета Тунберг на Гластобері [ + – ] Ґрета Тунберг на Гластобері Фото: Instagram gretathunberg

Уже підготовлені спеціальні декорації — великий екран, який продемонструє, наскільки підвищилася глобальна температура.

Журналісти підозрюють, що йтиметься про навколишнє середовище та про нову книгу Ґрети, а потім виступить американський жіночий рок-гурт Haim.

Як Ґрета потрапила на фестиваль зі Швеції, не повідомляється. Раніше її критикували за те, що затято виступаючи на захист екології та демонстративно користуючись лише екологічно чистим транспортом, вона ігнорувала той факт, що її супровід створював додаткові забруднення, прибуваючи до точки збору літаками. Також вона розповідала, що часто мандрує "на підлозі" в переповнених поїздах, тоді як представники німецьких залізничних відзначали, що вона їздить із комфортом у купе першого класу.

Утім із початку війни в Україні Ґрета виступала на підтримку нашої країни, збираючи навколо себе своїх послідовників.

[ + – ] Ґрета Тунберг виступає на підтримку України

А днями в мережі з'явилася публікація недержавного ізраїльського ЗМІ про те, що шведські активісти вимагали розслідувати зв'язок Ґрети з російською НУО, що фінансується безпосередньо з бюджету російського МЗС, у 2019-2021 роках.

У відповідь на це в російському МЗС заявили, що західні політики хочуть "злити" шведську екоактивістку, щоб відновити роботу вугільних електростанцій.

Раніше Фокус писав, як в українських соцмережах реагували на раптову популярність Ґрети Тунберг і її вплив на молоде покоління.