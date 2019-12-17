Немецкая ж/д компания просила Грету Тунберг рассказать о своих поездках первым классом

Экоактивистка говорила, что ездит на полу "переполненных" поездов, но у Deutsche Bahn другая информация

Экоактивистка Грета Тунберг в Twitter опубликовала фотографию из поезда в ФРГ, на котором она возвращалась в Швецию с климатического саммита в Мадриде.

По легенде, поезд Тунберг из Базеля отменили, поэтому ей пришлось ехать на полу двумя другими поездами.

Позже ей все же удалось сесть, но вся ситуация "ни разу не была проблемой" для юной активистки.

"Переполненные поезда – это отличный знак, ведь это значит, что спрос на поезда высок", – пишет Тунберг.

Немецкая ж/д компания Deutsche Bahn в том же Twitter поблагодарила Тунберг за поддержку в борьбе с климатическими изменениями.

Впрочем, во втором твите железнодорожники попросили экоактивистку рассказать, "как компетентно и дружелюбно" их персонал обслуживал ее на месте в первом классе.

Тем не менее, одна из попутчиц- журналсток Тунберг опубликовала в СМИ видео, которое якобы подтверждает, что они обе ехали на полу.

Недавно Тунберг заявила о временном прекращении своей деятельности – ей нужен отдых после длительных кампаний по защите окружающей среды.

"Я буду дома на Рождество и потом возьму отпуск, так как необходимо отдохнуть", – сообщила активистка журналистам 13 декабря.

Как ранее сообщал Фокус:

Тунберг, ставшая лидером мирового экологического движения, выступила перед лидерами разных стран на климатический саммите ООН, обвинив чиновников в том, что они не воспринимают научные факты, подтверждающие скорую экологическую катастрофу.

Также Грета стала альтернативной нобелевской лауреаткой. 16-летнюю шведку отметили за то, что она "вдохновляет и усиливает политическое требование для немедленных действий по защите климата".