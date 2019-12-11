Лексикографы из словаря Коллинза сделали термин Тунберг "климатическая забастовка" словом года

Журнал Time назвал экоативистку из Швеции Грету Тунберг "человеком года". Об этом американское издание сообщило в Twitter.

Она стала самой молодой, кто получил это звание за 92-летнюю историю.

"Тунберг — не лидер какой-либо политической партии или адвокатской группы. Она не первая, кто бьет тревогу по поводу климатического кризиса, и не самая квалифицированная, чтобы решить проблему. Она не ученый и не политик. У нее нет доступа к традиционным рычагам влияния. Она не миллиардер, не принцесса, не поп-звезда и даже не взрослая. Она обычный подросток, которой хватило смелости сказать правду и стать иконой поколения. Рассказывая об абстрактной опасности с пронзительным гневом, Тунберг стала самым убедительным голосом, рассказывающим о самой важной проблеме, стоящей перед планетой", — пишет о Грете издание в своем редакционном материале.

Издание также отметило, что Тунберг начала глобальное движение против климатических изменений, пропуская школу.

"Начиная с августа 2018 года она провела свои дни в палаточном лагере перед парламентом Швеции, держа на черном фоне надпись "Школьная забастовка за климат". За прошедшие 16 месяцев она выступала перед главами государств в ООН, встречалась с папой Римским, с президентом Соединенных Штатов и вдохновила 4 миллиона человек присоединиться к глобальной климатической забастовке", – написали в Time.

Внешность юной экоативистки копировали в костюмах на Хэллоуин, а Маргарет Этвуд сравнила ее с Жаной д'Арк.

Лексикографы из словаря Коллинза обратили внимание на стократное увеличение использования термина Тунберг "климатическая забастовка" и сделали его словом года.

Деятельность девушки вызвала бурные споры во всем мире. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Тунберг "отродьем", а правозащитная организация Amnesty International присвоила шведской активистке звание "Посла совести".

Как ранее сообщал Фокус:

Тунберг, ставшая лидером мирового экологического движения, выступила перед лидерами разных стран на климатический саммите ООН, обвинив чиновников в том, что они не воспринимают научные факты, подтверждающие скорую экологическую катастрофу.

Грета Тунберг — фаворит среди претендентов на Нобелевскую премию мира, считают букмекеры. Если это произойдет, она станет самым юным лауреатом.