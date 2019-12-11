Президент Бразилии обозвал экоактивистку Тунберг "отродьем"

Таким образом Болсонару отреагировал на критику Тунберг касательно "убийств коренных жителей за то, что они пытаются защитить свои леса"

Экоактивистка Грета Тунберг заявила, что коренных жителей Амазонии убивают за попытки защитить лес. В ответ на это президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Тунберг "отродьем".

Об этом пишет The Guardian.

Еще 8 декабря Тунберг ретвитнула пост онлайн-канала новостей AJ+ со словами "коренных жителей буквально убивают на то, что они пытаются защитить свои леса".

"Стыдно, что мир молчит об этом", – добавила также она.

В ответ Болсонару заявил буквально следующее: "Удивительно, как много внимания СМИ уделяют этому отродью".

После слов президента Бразилии Тунберг назвала себя в Twitter Pirralha (в переводе с португальского – "отродье"). Правда, еще позже она удалила из своего аккаунта это слово.

Как ранее сообщал Фокус:

Грета Тунберг, ставшая лидером мирового экологического движения, выступила перед лидерами разных стран на климатический саммите ООН, обвинив чиновников в том, что они не воспринимают научные факты, подтверждающие скорую экологическую катастрофу.