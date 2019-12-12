"Просто смехотворно". Трамп высмеял обложку Time с Гретой Тунберг

Экоактивистка уже на высказывания президента США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обложку журнала Time с Гретой Тунберг и посоветовал ей научиться "держать себя в руках" и "расслабиться".

Об этом он написал в Twitter.

"Просто смехотворно. Грета должна поработать над своей проблемой с управлением гневом, а потом сходить на старый добрый фильм с другом! Отдохни, Грета, отдохни!", – написал Трамп.

Грета Тунберг уже отреагировала на высказывание президента США.

Вместо того, чтобы отвечать Трампу, она отредактировала в Twitter информацию о себе. Сейчас там написано: "Тинейджерка, работающая над своей проблемой с управлением гневом. В данный момент отдыхаю и смотрю старый добрый фильм с другом".

Напомним, журнал Time назвал экоативистку из Швеции Грету Тунберг "человеком года".

Она стала самой молодой, кто получил это звание за 92-летнюю историю.

Как ранее сообщал Фокус:

Тунберг, ставшая лидером мирового экологического движения, выступила перед лидерами разных стран на климатический саммите ООН, обвинив чиновников в том, что они не воспринимают научные факты, подтверждающие скорую экологическую катастрофу.

Грета Тунберг — фаворит среди претендентов на Нобелевскую премию мира, считают букмекеры. Если это произойдет, она станет самым юным лауреатом.