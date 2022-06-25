Грета Тунберг неожиданно посетила музыкальный фестиваль в Гластонбери

Известная эко-защитница собирается выступить на главной сцене

19-летняя эко-активистка Грета Тунберг неожиданно появилась на знаменитом музыкальном фестивале в британском Гластонберри. Об этом сообщает Daily Mail.

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Грета собирается выступить на главной сцене с речью. О чем она будет говорить – неизвестно. Грета уже анонсировала свое "особое выступление" и сохраняет интригу.

[ + – ] Грета Тунберг на Гластобери [ + – ] Грета Тунберг на Гластобери Фото: Instagram gretathunberg

Уже подготовлены особые декорации – большой экран, которые продемонстрирует, насколько повысилась глобальная температура.

Журналисты подозревают, что речь пойдет об окружающей среде и о новой книге Греты, а после выступит американская женская рок-группа Haim.

Как Грета попала на фестиваль из Швеции – не сообщается. Ранее ее критиковали за то, что яростно выступая в защиту экологии и демонстративно пользуясь только экологически чистым транспортом, она игнорировала тот факт, что ее сопровождающие создавали дополнительные загрязнения, прибывая к точке сбора на самолетах. Также она рассказывала, что часто путешествует "на полу" в переполненных поездах, тогда как представители немецких ЖД отмечали, что она ездит с комфортом в купе первого класса.

Впрочем, с начала войны в Украине, Грета выступала в поддержку нашей страны, собирая вокруг себя своих последователей.

[ + – ] Грета Тунберг выступает в поддержку Украины

А на днях в Сети появилась публикация негосудартсвенного израильского СМИ о том, что шведские активисты потребовали расследовать связь Греты с российской НПО, финансируемой непосредственно из бюджета российского МИДа в 2019-2021 годах.

В ответ на это в российском МИДе заявили, что западные политики хотят "слить" шведскую эко-активистку, чтобы возобновить работу угольных электростанций.

Ранее Фокус писал, как в украинских соцсетях реагировали на внезапную популярность Греты Тунберг и ее влияние на подрастающее поколение.