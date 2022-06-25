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Грета Тунберг неожиданно посетила музыкальный фестиваль в Гластонбери

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Грета Тунберг, гластонбери, музкальный фестиваль, куда пропала грета тунберг, экоактивистка
Фото: Instagram gretathunberg | Грета Тунберг

Известная эко-защитница собирается выступить на главной сцене

19-летняя эко-активистка Грета Тунберг неожиданно появилась на знаменитом музыкальном фестивале в британском Гластонберри. Об этом сообщает Daily Mail.

Грета собирается выступить на главной сцене с речью. О чем она будет говорить – неизвестно. Грета уже анонсировала свое "особое выступление" и сохраняет интригу.

Грета Тунберг, гластонбери, музкальный фестиваль, куда пропала грета тунберг, экоактивистка
Грета Тунберг на Гластобери
Грета Тунберг, гластонбери, музкальный фестиваль, куда пропала грета тунберг, экоактивистка
Грета Тунберг на Гластобери
Фото: Instagram gretathunberg

Уже подготовлены особые декорации – большой экран, которые продемонстрирует, насколько повысилась глобальная температура.

Журналисты подозревают, что речь пойдет об окружающей среде и о новой книге Греты, а после выступит американская женская рок-группа Haim.

Как Грета попала на фестиваль из Швеции – не сообщается. Ранее ее критиковали за то, что яростно выступая в защиту экологии и демонстративно пользуясь только экологически чистым транспортом, она игнорировала тот факт, что ее сопровождающие создавали дополнительные загрязнения, прибывая к точке сбора на самолетах. Также она рассказывала, что часто путешествует "на полу" в переполненных поездах, тогда как представители немецких ЖД отмечали, что она ездит с комфортом в купе первого класса.

Впрочем, с начала войны в Украине, Грета выступала в поддержку нашей страны, собирая вокруг себя своих последователей.

Грета Тунберг выступает в поддержку Украины

А на днях в Сети появилась публикация негосудартсвенного израильского СМИ о том, что шведские активисты потребовали расследовать связь Греты с российской НПО, финансируемой непосредственно из бюджета российского МИДа в 2019-2021 годах.

В ответ на это в российском МИДе заявили, что западные политики хотят "слить" шведскую эко-активистку, чтобы возобновить работу угольных электростанций.

Ранее Фокус писал, как в украинских соцсетях реагировали на внезапную популярность Греты Тунберг и ее влияние на подрастающее поколение.