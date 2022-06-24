Принцеса Беатріс з'явилася на вечірці в сукні за 143 тис. грн

Внучка британської королеви виблискувала на вечірці буквально.

33-річна принцеса Беатріс відвідала літню вечірку в Національній галереї у Лондоні, куди приїхала разом зі своїм чоловіком, італійським аристократом Едоардо Мапеллі Моцці.

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Для заходу королівська особа вибрала білу з м'яким шавлієво-зеленим відтінком сукню до підлоги з паєтками від Markarin вартістю 3950 фунтів стерлінгів (143 тис. грн) і з відкритою спиною, V-подібним вирізом, довгим об'ємними рукавами та чорним поясом на талії. Її каштанові локони були зачесані набік і зафіксовані широкою модною пов'язкою. Як аксесуар вона вибрала срібні сережки-підвіски, які доповнював срібний клатч від Tyler Ellis, інкрустований кристалами Сваровські.

Чоловік принцеси мав стриманий вигляд у класичному чорному смокінгу та білосніжній сорочці з краваткою-метеликом, а також темних штанах.

Едоардо, який одружився з Беатріс 17 липня 2020 року, останнім часом став активніше брати участь у королівському житті, часто відвідуючи заходи зі своєю дружиною.

Бенкет Алхіміка, який відвідали Беатріс і Едоардо, — це збір коштів для двохсотрічної кампанії Національної галереї.

Крім королівських осіб, там були й інші знаменитості, зокрема актриса Сієнна Міллер і модель Лара Стоун.

Едоардо не тільки став частіше з'являтися на світських раутах, а й почав ділитися знімками дружини поруч із собою, не шкодуючи для неї слів захоплених.

Нагадаємо, принцеса Беатріс з'явилася на перегонах в Аскоті в ідеальному білому вбранні.