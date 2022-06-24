Принцесса Беатрис появилась на вечеринке в платье за 143 тыс. грн

Внучка британской королевы сверкала на вечеринке в буквальном смысле этого слова.

33-летняя принцесса Беатрис посетила летнюю вечеринку в Национальной галерее в Лондоне, куда приехала вместе со своим мужем, итальянским аристократом Эдоардо Мапелли Моцци.

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Для мероприятия королевская особа выбррала белое с мягким шалфейно-зеленым оттенком платье в пол с пайетками от Markarin стоимостью 3950 фунтов стерлингов (143 тыс. грн) и с открытой спиной, V-образным вырезом, длинным объемными рукавами и черным поясом на талии. Ее каштановые локоны были зачесаны набок и зафиксированы модной широкой повязкой. В качестве аксесуара она выбрала серебряные серьги-подвески, которые дополнял серебряный клатч от Tyler Ellis, инкрустированный кристаллами Сваровски.

Супруг принцессы выглядел сдержанно в в классическом черном смокинге и белоснежной рубашке с галстуком-бабочкой, а также темных брюках.

Эдоардо, который женился на Беатрис 17 июля 2020 года, в последнее время стал более активно участвовать в королевской жизни, часто посещая мероприятия со своей женой.

Пир Алхимика, который посетили Беатрис и Эдоардо, – это сбор средств для двухсотлетней кампании Национальной галереи.

Кроме королевских особ, там были и другие знаменитости, в том числе актриса Сиенна Миллер и модель Лара Стоун.

Эдоардо не только стал чаще появляться на светских раутах, но и начал делиться снимками жены и себя рядом с ней, не жалея для нее восторженных слов.

Напомним, принцесса Беатрис появилась на скачках в Аскоте в идеальном белоснежном наряде.