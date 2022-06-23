В Великобритании представили первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Автор портрета герцогов Кембриджских – знаменитый британский художник Джейми Корет.

В музее Фицуильяма Кембриджского университета в Кембриджшире представили первый официальный нарисованный портрет принца Уильяма и Кейт Миддлтон в полный рост, сообщает Hello. Он был показан по случаю визита пары, посвященного празднованию дня рождения графства.

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На картине Кейт изображена в блестящем изумрудном платье за ​​1595 фунтов стерлингов от модного дизайнера Сьюзи Кейв, жены музыканта Ника Кейва и основательницы бренда The Vampire's Wife, которое она впервые надела во время исторического трехдневного визита в Дублин в марте 2020 года. В нем она посетила паб Gravity Bar.

Отметим, что весь образ Кейт буквально преисполнен интересніми деталями. Платье от "Жены вампира" (а именно так переводится название бренда) за $2217 долларов она дополнила брошью герцогини Кембриджской. Это украшение с жемчугом и бриллиантами датируется концом 1800-х годов и принадлежало принцессе Августе Гессен-Кассельской, которая в то время была замужем за герцогом Кембриджским, принцем Адольфом. Также Кэтрин надела серьги с жемчугом Коллингвуд, принадлежавшие ранее принцессе Дианы, и браслет из трех нитей жемчуга. Завершили ее образ туфли-лодочки Manolo Blahnik с хрустальными пряжками за $995.

Принц Уильям позирует в элегантном костюме и светлой рубашке с синим галстуком. Супруги смотрят в сторону, а Кейт и вовсе стоит в полоборота.

Автор картины – британский художник-портретист Джейми Корет, который отмечен многочислеными наградами. Этот портрет ему заказал в 2021 году Королевский портретный фонд Кембриджшира, принадлежащий Кембриджскому общественному фонду, в качестве подарка городу.

[ + – ] Кэтрин в платье бренда The Vampire's Wife Фото: Getty Images

"Это была самая необыкновенная привилегия в моей жизни – быть выбранным для написания этой картины. Я хотел показать Их Королевские Высочества таким образом, чтобы они выглядели одновременно расслабленными и открытыми, а также элегантно и достойно. Поскольку это первый портрет, на котором они изображены вместе, особенно в то время, когда они были герцогом и герцогиней Кембриджскими, я хотел, чтобы изображение вызывало ощущение баланса между их общественной и личной жизнью. Это произведение было заказано в качестве подарка для жителям Кембриджшира, и я надеюсь, что им это понравится так же, как мне понравилось его создавать", – признался автор.

После того, как герцоги посмотрели на свой первый совместный портрет, они встретились со всеми, кто занимался реализацией проекта, в том числе с Сибил Маршалл, женой покойного Майкла Маршалла, который первоначально предложил идею создания этой работы.

Напомним, Кейт появилась на мероприятии в нежном летнем ансамбле, дополнив платье-миди длинным легким пальто.