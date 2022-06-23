Кейт Миддлтон представила летний женственный ансамбль для настоящих леди

Жена принца Уильяма отдала предпочтение пастельным цветам и простому крою, без лишнего декора, от чего ее образ только выиграл.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила вместе с мужем, принцем Уильямом, музей Фитцуильям Кембриджского университета, продемонстрировав на публике очередной идеальный ансамбль для свежих летних дней.

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Кейт Миддлтон надела платье-миди с принтом в пестрой красной, кремовой и средне-синей цветовой палитре от бренда L.K. Bennett с короткими развевающимися рукавами и простым круглым вырезом. Ранее она уже появлялась в нем на ужине в одном из лондонских ресторанов.

Платье герцогиня сочетала с подходящим голубым длинным пальто, замшевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке в тон и клатчем. Из украшений она выбрала изящные серьги-подвески с бриллиантами.

Волосы будущая королева оставила распущенными и завитыми в локоны, а для ее макияжа визажист использовал тон для кожи, темную подводку для глаз, тушь для ресниц, розовые румяна и естественный тон для губ.

Принц Уильям приехал в музей в темно-синем костюме и голубой рубашке.

Супруги посетили университет, чтобы увидеть свой нарисованный портрет, который впервые был показан публике. Произведение было заказано в 2021 году Королевским портретным фондом Кембриджшира, принадлежащим Кембриджскому общественному фонду, в качестве подарка Кембриджширу. Работа была написана отмеченным наградами художником-портретистом Джейми Коретом.

Ранее мы рассказывали о том, что Кейт для празднования Дня Виндраш и посещения Brixton House выбрала белоснежный блейзер Alexander McQueen стоимостью 1370 фунтов стерлингов, который она уже надевала на Ямайке во время недавнего тура пары по Карибскому морю, сочетав его с узкими брюками из крепа стоимостью 590 фунтов стерлингов и маленькой сумкой Mulberry через плечо Amberley белого цвета. Герцогиня дополнила образ парой оригинальных серег стоимостью 70 фунтов стерлингов от бренда Chalk и белыми лодочками на шпильках.

Напомним, в чем секрет туфель Кейт Миддлтон на высоком каблуке.