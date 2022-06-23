В чем секрет туфель Кейт Миддлтон на высоком каблуке
Благодаря туфлям-лодочкам на 10-сантиметровой шпильке герцогиня выглядит элегантно.
Герцогиня Кембриджская для многих является иконой стиля. Она может выглядеть одинаково элегантно в любых образах, будь то джинсы с рубашкой или платье с шляпкой. Однако, по мнению дизайнера Руперта Сандерсона — владельца знаменитого одноименного бренда, именно обувь является важным элементом любого аутфита Кейт Миддлтон. Об этом пишет Hellomagazine.
Недавно дизайнер рассказал, что одно время супруга принца Уильяма предпочитала обувь на низком устойчивом каблуке. Однако именно туфли-лодочки на 10-сантиметровой шпильке полностью изменили образ Кейт Миддлтон и сделали его непревзойденным.
"Герцогиня использует шпильки как часть своего повседневного арсенала, превращая себя из занятой матери в одну из самых фотографируемых женщин в мире. Она высокая, но на каблуках она становится властной, часто стоя на голову выше мужчин в комнате", — цитирует издание интервью дизайнера для Daily mail.
По словам Руперта Сандерсона, именно высота каблуков в сочетании с естественной грацией герцогини стали причиной, почему Кейт Миддлтон всегда хорошо получается на фотографиях. Поэтому дизайнер считает, что каждая женщина должна инвестировать в отличную пару каблуков, как и Кейт.
"Я надеюсь, что четырех дюймовые каблуки найдут место в гардеробе каждой женщины. Они могут придавать силы, они могут изменить ваше душевное состояние" — отметил Руперт.
Фокус ранее рассказывал, что 40-летняя Кейт Миддлтон продолжает радовать своих поклонников потрясающими модными решениями. Вчера она появилась на праздновании Дня Виндраш в белоснежном блейзере от Alexander McQueen в сочетании с узкими брюками из крепа и маленькой сумкой через плечо. Образ герцогини дополнила пара необычных сережек и белые лодочки на высоких шпильках.
Также Фокус писал о том, что визажист герцогини Кембриджской раскрыла секреты макияжа супруги принца Уильяма. Как оказалось, Кейт Миддлтон пользуется специальным гелям с эффектом ботокса, благодаря которым ее лицо выглядит свежо и молодо.