В чем секрет туфель Кейт Миддлтон на высоком каблуке

Благодаря туфлям-лодочкам на 10-сантиметровой шпильке герцогиня выглядит элегантно.

Герцогиня Кембриджская для многих является иконой стиля. Она может выглядеть одинаково элегантно в любых образах, будь то джинсы с рубашкой или платье с шляпкой. Однако, по мнению дизайнера Руперта Сандерсона — владельца знаменитого одноименного бренда, именно обувь является важным элементом любого аутфита Кейт Миддлтон. Об этом пишет Hellomagazine.

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Недавно дизайнер рассказал, что одно время супруга принца Уильяма предпочитала обувь на низком устойчивом каблуке. Однако именно туфли-лодочки на 10-сантиметровой шпильке полностью изменили образ Кейт Миддлтон и сделали его непревзойденным.

"Герцогиня использует шпильки как часть своего повседневного арсенала, превращая себя из занятой матери в одну из самых фотографируемых женщин в мире. Она высокая, но на каблуках она становится властной, часто стоя на голову выше мужчин в комнате", — цитирует издание интервью дизайнера для Daily mail.

По словам Руперта Сандерсона, именно высота каблуков в сочетании с естественной грацией герцогини стали причиной, почему Кейт Миддлтон всегда хорошо получается на фотографиях. Поэтому дизайнер считает, что каждая женщина должна инвестировать в отличную пару каблуков, как и Кейт.

"Я надеюсь, что четырех дюймовые каблуки найдут место в гардеробе каждой женщины. Они могут придавать силы, они могут изменить ваше душевное состояние" — отметил Руперт.

Фокус ранее рассказывал, что 40-летняя Кейт Миддлтон продолжает радовать своих поклонников потрясающими модными решениями. Вчера она появилась на праздновании Дня Виндраш в белоснежном блейзере от Alexander McQueen в сочетании с узкими брюками из крепа и маленькой сумкой через плечо. Образ герцогини дополнила пара необычных сережек и белые лодочки на высоких шпильках.

Также Фокус писал о том, что визажист герцогини Кембриджской раскрыла секреты макияжа супруги принца Уильяма. Как оказалось, Кейт Миддлтон пользуется специальным гелям с эффектом ботокса, благодаря которым ее лицо выглядит свежо и молодо.