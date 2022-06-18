Визажист раскрыла секреты макияжа Кейт Миддлтон

У герцогини Кембриджской есть несколько секретов молодости и красоты, которыми можно пользоваться и вне королевского двора.

40-летняя жена принца Уильяма Кейт Миддлтон выглядит не менее привлекательно, чем десять лет назад. Визажист герцогини Кембриджской раскрыла секреты макияжа и молодости жены будущего короля Великобритании. Об этом пишет The Sun.

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Эми Бейтс отметила, что 40-летняя Кейт, несмотря на распространенное мнение в обществе, не использовала уколы ботокса, а ее лицо подтянуто благодаря специальным гелям с эффектом ботокса.

Также важную роль играют брови женщины, являющиеся определенной рамкой лица.

[ + – ] Кейт Миддлтон продолжает подводить глаза, однако уже более светлой подводкой Фото: Getty Images

"Если у вас есть морщинки под глазами, правильные брови могут отвлечь внимание от этой области и сделать ее менее заметной. Когда Кэтрин была моложе, у нее были тонкие брови, но теперь ей делают их более густыми и широкими. Я думаю, что работая над бровями герцогини визажист использовал технику, при которой естественные брови формируются и совсем чуть-чуть подкрашиваются", — отметила Бейтс.

Отдельное место визажистка отводит глазам, которые Кейт Миддлтон в свое время подводила темной подводкой. Сейчас герцогиня не отказалась от темных глаз, однако выбирает подводки более светлого оттенка. Жена принца Уильяма предпочитает дымчато-коричневые и бронзовые оттенки, которые ей больше подходят.

"Иногда, если люди пытаются скрыть мелкие морщинки, они наносят больше макияжа, но это действительно может их еще больше подчеркнуть. Кейт знает, что меньше, значит лучше", — призналась визажист герцогини.

[ + – ] Кейт Миддлтон всегда демонстрирует элегантные образы и макияж

На губы Кэтрин всегда обращает меньше внимания. Практически никогда герцогиня не рисует их яркими помадами, однако предпочитает блески для губ, особенно бренда Clarins. Или использует помаду нейтральных оттенков.

Кожа у 40-летней Кейт Миддлтон всегда увлажнена и ухожена, не забывает она и о зоне декольте.

Что касается причесок, то герцогиня Кембриджская выбирает более непринужденные прически: часто делает укладку с пробором посередине, оставляя волосы заправленными за уши. Это создает более молодой внешний вид.

"Укладка с высоким хвостом удлиняет шею и привлекает внимание к идеальной осанке герцогини", — рассказала визажистка Кейт Миддлтон.

Напомним, Кейт Миддлтон продемонстрировала идеальный брючный костюм для деловых женщин.

Также Фокус писал о том, как изменился макияж Кейт Миддлтон за 10 лет жизни в королевском дворе.