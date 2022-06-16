Кейт Миддлтон продемонстрировала лучший брючный костюм лета для деловых женщин

Герцогиня устроила круглый стол, где обсуждались вопросы раннего развития детей.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин, основательница Центра раннего детства Королевского фонда, устроила круглый стол по развитию детей в раннем возрасте, пригласив на мероприятие министра здравоохранения Саджида Джавида, министра по делам семьи Уилла Айва, представителей сектора дошкольного образования и чиновников из Министерства образования и Министерства здравоохранения и социального обеспечения, пишет Hello.

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На встречу Кэтрин приехала в элегантном брючном костюме светло-розового цвета с укороченным жакетом, под который надела белый топ. Образ дополнили замшевые туфли-лодочки на высоком каблуке, неброские серьги и кулон в одинаковом стиле из белого золота с бриллиантами, а макияж герцогини был естественный и едва заметный. Что касается маникюра, то будущая королева Великобритании отдала предпочтение натуральным ногтям без покрытия.

Жена принца Уильяма в очередной раз задала тренд, поскольку подобный ансамбль идеально подходит для деловых встреч, а также для работы в офисе в жаркую летнюю погоду.

Фото: Getty Images

Кейт провела дискуссию, которая в основном была сосредоточена на выводах Центра раннего детства Королевского фонда, которые показали, что девять из десяти человек согласны с тем, что ранние годы важны для формирования жизни детей, но менее пятой части признают важность развития детей от рождения до пятилетнего возраста.

Исследование также показало, что семь из десяти человек считают, что развитие в раннем возрасте должно быть более приоритетным для общества, в то время как более половины уверены: будущее психическое здоровье является наиболее вероятной частью взрослой жизни, на которую могут повлиять ранние годы.

"Наш опыт в раннем детстве коренным образом влияет на всю нашу жизнь и закладывает основу для того, как мы будем процветать как личности, коммуницировать друг с другом, как сообщество и как общество. Выводы, опубликованные сегодня, предоставляют нам огромную возможность и демонстрируют, что общественность действительно хочет поднять этот вопрос во всех наших повестках дня. Мы все можем сделать больше – каждый член общества может играть ключевую роль, будь то непосредственно с ребенком или вкладывая средства в окружающих его взрослых – родителей, опекунов, рабочую силу в раннем возрасте и многое другое", – отметила Кейт Миддлтон.

Напомним, ранее герцогиня Кембриджская потрясла публику появлением в роскошном голубом наряде, а также запомнилась белоснежным ансамблем на Платиновом юбилее королевы.