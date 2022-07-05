Кейт Міддлтон продемонструвала розкішну скромність на турнірі Вімблдону
Раніше в цій сукні Кетрін уже з'являлася на публіці.
40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін з'явилася на турнірі Вімблдону разом із чоловіком, принцом Вільямом, і знову захопила публіку елегантним і водночас скромним образом.
На гру Новака Джоковича з Янніком Сіннером за місце в півфіналі Кет одягла просту на вигляд синю сукню міді у великий горошок від Alessandra Rich за 1515 фунтів стерлінгів, доповнивши образ білими туфлями з відкритою п'ятою, маленькою сумочкою, а з аксесуарів вибрала перли.
У цьому одязі дружина принца Вільяма з'являється вже вдруге за останній місяць. Раніше в ньому вона була помічена під час вуличної вечірки на честь Платинового ювілею неподалік відсвого будинку в Лондоні. Хоча наряд здається простотим, він насправді розкішний та ідеально пасує витонченій фігурі королівської особи.
Герцоги сиділи в Королівській ложі, звідки спостерігали за грою. Якоїсь миті Кейт одягла сонцезахисні окуляри.
Поява Кейт на турнірі до останнього моменту залишалася під сумнівом, оскільки її робочий графік розписаний буквально по хвилинах. Нещодавно вона з чоловіком відвідала Кембриджшир, а потім побувала в Ньюмаркеті на Дні округу.
Раніше ми писали про те, що турнір на другий день його проведення відвідали Зара та Майкл Тіндалли, які перебували в прекрсному настрої та навіть дозволили собі обійми та поцілунки на публіці.
Подружжя стало першими членами королівської сім'ї старшого віку, які відвідують Вімблдон цього року. Двотижневий турнір популярний серед королівської родини, і за його проведення більшість високопоставлених членів "фірми" встигають відвідати його.
Раніше ми писали, скільки коштував королівській скарбниці Карибський тур герцогів Кембриджських, а також розповідали про те, що напередодні свого 75-річчя Камілла, герцогиня Корнуольська, прикрасила обкладинку журналу. Фото для неї зробила Кейт Міддлтон.