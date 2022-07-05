Кейт Міддлтон продемонструвала розкішну скромність на турнірі Вімблдону

Раніше в цій сукні Кетрін уже з'являлася на публіці.

40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін з'явилася на турнірі Вімблдону разом із чоловіком, принцом Вільямом, і знову захопила публіку елегантним і водночас скромним образом.

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На гру Новака Джоковича з Янніком Сіннером за місце в півфіналі Кет одягла просту на вигляд синю сукню міді у великий горошок від Alessandra Rich за 1515 фунтів стерлінгів, доповнивши образ білими туфлями з відкритою п'ятою, маленькою сумочкою, а з аксесуарів вибрала перли.

У цьому одязі дружина принца Вільяма з'являється вже вдруге за останній місяць. Раніше в ньому вона була помічена під час вуличної вечірки на честь Платинового ювілею неподалік відсвого будинку в Лондоні. Хоча наряд здається простотим, він насправді розкішний та ідеально пасує витонченій фігурі королівської особи.

Герцоги сиділи в Королівській ложі, звідки спостерігали за грою. Якоїсь миті Кейт одягла сонцезахисні окуляри.

Фото: Getty Images

Поява Кейт на турнірі до останнього моменту залишалася під сумнівом, оскільки її робочий графік розписаний буквально по хвилинах. Нещодавно вона з чоловіком відвідала Кембриджшир, а потім побувала в Ньюмаркеті на Дні округу.

Раніше ми писали про те, що турнір на другий день його проведення відвідали Зара та Майкл Тіндалли, які перебували в прекрсному настрої та навіть дозволили собі обійми та поцілунки на публіці.

Подружжя стало першими членами королівської сім'ї старшого віку, які відвідують Вімблдон цього року. Двотижневий турнір популярний серед королівської родини, і за його проведення більшість високопоставлених членів "фірми" встигають відвідати його.

Раніше ми писали, скільки коштував королівській скарбниці Карибський тур герцогів Кембриджських, а також розповідали про те, що напередодні свого 75-річчя Камілла, герцогиня Корнуольська, прикрасила обкладинку журналу. Фото для неї зробила Кейт Міддлтон.