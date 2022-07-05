Стало відомо, скільки коштував Карибський тур Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Візит герцогського подружжя викликав низку скандалів на островах.

Стало відомо, у яку суму обійшовся Карибський тур принца Вільяма та Кейт Міддлтон на початку 2022. Про це пише Marie Claire.

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Після оприлюднення королівських рахунків Великобританії за 2021 та 2022 стало відомо, що візит герцогів Кембриджських на Кариби обійшовся Букінгемському палацу в понад 220 тисяч фунтів стерлінгів.

Як відомо, польоти майбутнього короля та його дружини під час туру обійшлися британським платникам податків у 226 383 фунтів стерлінгів, причому королівська пара подорожувала чартерним літаком, і це був найдорожчий тур роялів цього року.

[ + – ] Кейт Міддлтон на Ямайці Фото: Getty Images

Загальна вартість поїздок королівської родини Великобританії за цей час становить 4,5 млн фунтів стерлінгів, що на 1,3 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у 2021, і фінансується за рахунок Суверенного гранту, який оплачують платники податків країни.

"Дивлячись наперед, Суверенний грант, імовірно, не зміниться протягом наступних кількох років, інфляційний тиск на операційні витрати і нашу здатність збільшувати додатковий дохід, імовірно, буде обмежено в короткостроковій перспективі", — зазначив королівський експерт.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям на Ямайці Фото: Getty Images

Другим у топі найдорожчих поїздок королівської родини став візит принца Чарльза на Барбадос, який обійшовся палацу в 138 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, на початку 2022 принц Вільям і Кейт Міддлтон вирушили в офіційний восьмиденний тур Карибським басейном, відвідавши Беліз, Ямайку та Багамські острови. Проте там герцогське подружжя зустріли зі скандалом: місцеві мешканці вимагали вибачень від роялів за століття рабства.

Також Фокус писав про плани Кейт Міддлтон і принца Вільяма відмовитися від королівських титулів, аби кардинально змінити уявлення про сучасну монархію.