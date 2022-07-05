Стало відомо, скільки коштував Карибський тур Кейт Міддлтон і принца Вільяма
Візит герцогського подружжя викликав низку скандалів на островах.
Стало відомо, у яку суму обійшовся Карибський тур принца Вільяма та Кейт Міддлтон на початку 2022. Про це пише Marie Claire.
Після оприлюднення королівських рахунків Великобританії за 2021 та 2022 стало відомо, що візит герцогів Кембриджських на Кариби обійшовся Букінгемському палацу в понад 220 тисяч фунтів стерлінгів.
Як відомо, польоти майбутнього короля та його дружини під час туру обійшлися британським платникам податків у 226 383 фунтів стерлінгів, причому королівська пара подорожувала чартерним літаком, і це був найдорожчий тур роялів цього року.
Загальна вартість поїздок королівської родини Великобританії за цей час становить 4,5 млн фунтів стерлінгів, що на 1,3 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у 2021, і фінансується за рахунок Суверенного гранту, який оплачують платники податків країни.
"Дивлячись наперед, Суверенний грант, імовірно, не зміниться протягом наступних кількох років, інфляційний тиск на операційні витрати і нашу здатність збільшувати додатковий дохід, імовірно, буде обмежено в короткостроковій перспективі", — зазначив королівський експерт.
Другим у топі найдорожчих поїздок королівської родини став візит принца Чарльза на Барбадос, який обійшовся палацу в 138 тисяч фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, на початку 2022 принц Вільям і Кейт Міддлтон вирушили в офіційний восьмиденний тур Карибським басейном, відвідавши Беліз, Ямайку та Багамські острови. Проте там герцогське подружжя зустріли зі скандалом: місцеві мешканці вимагали вибачень від роялів за століття рабства.
Також Фокус писав про плани Кейт Міддлтон і принца Вільяма відмовитися від королівських титулів, аби кардинально змінити уявлення про сучасну монархію.